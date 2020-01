Dejó a todos con los pelos de punta Esta semana muchas personas se han llevado las manos a la cabeza tras ver el video de una abuela descolgando a su nieto de 7 años desde un quinto piso para que este rescate a su gato, que se había quedado atrapado en la cornisa de un edificio en China. De inmediato, las imágenes viral compartidas a través de YouTube han dado la vuelta al mundo y han generado la polémica en las redes.

Las imágenes fueron registradas en la localidad de Nanchong, provincia de Sichuan, y comenzaron a circular a través de las redes sociales. En el video se puede ver cómo la abuela descuelga al niño con la ayuda de otras persona para que este pueda llegar hasta donde se encontraba el animal atrapado. Cuando logró acercarse al animal, intentó meterlo en una bolsa, pero no lo logró y terminó empleando sus brazos.

“Hay muchas otras maneras de hacer algo así ¿Por qué eligieron la forma más peligrosa de hacerlo?”, señala un usuario en la red social china Weibo. Otro manifiesta: “¿Y no se plantearon la posibilidad de no rescatar al gato? Esta gente mayor debería ser más consciente de lo que hace”.

De acuerdo a declaraciones ofrecidas al medio Red Star News, el niño dijo que “no había pasado nada de miedo”, mientras que la abuela asegura que solo pasó miedo cuando vio las imágenes luego. “No es que no me importe la vida de mi nieto. Sabía lo que estaba haciendo y estaba segura de que lo lograría. Sé que cometí un error, y no volveré a hacerlo”, contó al medio local South China Post.