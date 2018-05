YouTube viral: Profesora pierde lo papeles y humilla a alumno que se quedó dormido en clases [VIDEO y FOTOS]

La paciencia es fundamental para poder realizar cualquier trabajo y más cuando es un día lleno de obligaciones y estrés. Ser maestro puede convertirse en uno de los trabajos más perturbadores del mundo si es que no se tiene una buena relación de respeto con el alumnado. El siguiente video de YouTube es una muestra clara de ello.



Todo indica que Liza Houston, profesora de matemáticas en Estados Unidos, no despertó con el pie de derecho y perdió el control con uno de sus alumnos que se quedó dormido en plena clases de números. Todo quedó registrado en YouTube para que el mundo viera tremendo comportamiento.



Liza Houston es profesora de matemáticas en la preparatoria Palmetto, Carolina del Sur, Estados Unidos, y sus 27 años de carrera no la prepararon para vivir uno de los episodio más fuertes de su vida.



El alumno de Lia Houston se quedó dormido en clases y ella trató de despertarlo. Todo bien hasta ahí pero el joven no respondió y la maestra lo comenzó a tirar de los cabellos. El resto de alumnos comenzó a reírse y todo era tomado como una broma.



El video de YouTube se comenzó a viralizar y la maestro dicidió renunciar a la escuela por los distintos comentarios que se pueden ver en YouTube. Pero fue el abogado de la maestra, Ryan Beasley, quien indicó que la maestra tenía una relación relajada y divertida con los alumnos de centro educativo.



Por su parte, Julian Johnson, el padre del estudiante, indico a los distinto medios que su hijo simplemente se quedó dormido y nunca fueron a quejarse a la escuela por todo el hecho acontecido. El video se volvió viral en YouTube de inmediato.



YouTube