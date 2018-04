Lo hicieron de nuevo. El canal de YouTube Notepiquestv compartió un video, haciéndole una broma a uno de sus integrantes: simularon que su perro había destrozado su álbum Panini, una pesadilla para cualquier fan del fútbol.



Alejandro del Carpio y Roberto Artigas son integrantes del canal de YouTube-que tiene cerca de 900 mil seguidores-, aunque comúnmente hacen bromas a terceras personas, esta vez fue el turno de uno de ellos.



Alejandro salió de emergencia, dejando su álbum Panini en su escritorio porque su perro, que había dejado al cuidado de Roberto, mordía todo, así que prefirió evitar cualquier problema con el can como se aprecia en el video de YouTube.



A solas, Roberto decidió jugarle una de aquellas bromas pesadas: aparentar que el perro había destrozado su álbum Panini como tal como muestran las imágenes de YouTube.



Roberto grabó cómo hizo para que el Panini pareciera que había sido destrozado por el can: rompió las hojas del álbum, y luego las mojó para que aparentar que han sido mordidas. Ya con todo preparado: Alejandro llegó y se encontró con tremenda sorpresa.



Por supuesto, Alejandro no podía creerlo, requintaba, porque el Panini le costó muy caro, ya que venía con los paquetes grandes de stickers. Casi con los ojos llorosos y a punto de estallar, se dio cuenta que ese no era su álbum. Roberto, por su parte, se comenzó a reír.



¿Qué harías en el caso de Alejandro en este video de YouTube que se volvió viral y ya tiene cerca de 250 mil vistas? Mira todas las imágenes aquí:



