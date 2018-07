En YouTube se comenzó a un viralizar un video donde un hombre renunció a su trabajo y comenzó a festejar con cerveza y champagne dentro de la oficina, filmando todos los destrozos que hizo en el lugar.



Tal como se aprecia en las imágenes de YouTube, el trabajador, identificado como Francesco Pellegrino, metió una botella de cerveza en la pecera, roció champán en la oficina y si eso no fuera suficiente, ingresó a la oficina de su jefe, para hacer más destrozos.



Pellegrino decidió renunciar a la compañía Sidoti & Co, ubicada en Nueva York (Estados Unidos), al parecer porque no le habría gustado lo que dijo su jefe sobre él, además que no le pagaban bien como indica en las imágenes de Facebook.



Joven empleado renunció y festejó en la misma oficina. (Video: YouTube)

Peter Sidoti, jefe de Pellegrino, indicó en una reunión que no le importaba mucho lo que pensaba su trabajador. “No me importa que sea nuestro analista senior, dame sus papeles, es reemplazable”, algo que indignó a Pellegrino, por lo que renunció e hizo una fiesta como se ve en las imágenes de YouTube.



En el video que se viralizó en YouTube, Pellegrino también mandó al demonio a su jefe con un mensaje en su oficina y siguió haciendo fiesta.



En una entrevista con el New York Post, Sidoti indicó que estaba confundido y “ni siquiera sé cómo responder” tras la viralización de las imágenes en YouTube.

