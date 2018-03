YouTube viral: Quiere robar casa y perros le dan la lección de su vida [VIDEO]

Los perros son los mejores amigos y el siguiente video lo demuestra. Se desconoce el origen del video viral que la viene rompiendo en YouTube, pero queda claro que los perros son bastantes bravos a la hora de defender sus hogares.



En imágenes se puede apreciar que un hombre llega a la casa y comienza a moverse sospechosamente en la zona. La gracia le dura poco porque aparece un perro que se le va encima y lo comienza a atacar. Todo quedó grabado y subido a YouTube.



El hombre, visiblemente asustado, se da cuenta que no le será fácil librarse del can y decide alejarse de su objetivo. El ladrón quiere quitarse al perro de encima pero no se puede. El problema para el amigo de lo ajeno se agrava cuando aparecen más canes y lo comienzan a morder. Mira el tremendo video de YouTube.



El increíble video de YouTube muestra que el hombre decide retirarse pero las mascotas no lo dejan.

