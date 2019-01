Joven hizo un striptease a un gerente de un banco para que le apruebe el préstamo

EnYouTube se viralizó cuando una joven hizo un striptease a un gerente de un banco para que le otorgara un préstamo. El hombre pidió a la mujer que se retirara del lugar tras intentar seducirlo quitándose la ropa, en Kazán, Rusia.

Yulia Kuzmina, de 25 años, se desvistió y le mostró los senos al gerente para que le apruebe un crédito bancario. Pese a que las cámaras de seguridad estuvieron grabando la escena, a la joven pareció no importarle como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Sin embargo, el ejecutivo detuvo a la mujer, le negó el préstamo y la obligó a retirarse del banco tal como se ve en el video viral de YouTube.



El crédito bancario le fue negado bajo el argumento de que no era una persona con solvencia económica, aunque la joven-como se aprecia en las imágenes de YouTube-intentó convencer al gerente con el striptease.



"Estoy en una situación difícil. Aquellos que me juzgan no sabrían qué hacer si estuvieran en mi lugar", dijo Kuzmina a un medio local, luego de que el video se convirtiera en viral en YouTube.