En YouTube se comenzó a viralizar la denuncia de un joven contra unos policías que le salvaron la vida de morir ahogado porque se demoraron en rescatarlo, en Estados Unidos.



Mateusz Fijalkowski, un polaco residente en el país norteamericano que sufre de bipolaridad, ingresó a una piscina en una localidad del estado de Virginia, ante la vista de unos policías que estaban conversando como se aprecia en el video de YouTube.



Debido a que el joven no salía de la piscina después de unos minutos, los oficiales tomaron acción y lograron rescatarlo como se ve en el video de YouTube.



Fijalkowski no respiraba ni tenía pulso y tuvieron que reanimarlo como establece el protocolo, estabilizándolo para llevarlo al hospital como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Joven polaco que sufre de bipolaridad denunció a los policías que lo rescataron por no hacerlo a tiempo. (Video: YouTube)

Pese a que lo salvaron, tras ver el video en YouTube, el joven demandó a los agentes, considerando que tardaron mucho en sacarlo de la piscina porque pasaron cerca de dos minutos desde que ingresó al agua.



"Al final me alegró que me salvaran pero clínicamente me dejaron morir ante su mirada pasiva", informó el joven que aparece en el video de YouTube, en la demanda contra los oficiales.



Otra razón de la demanda es que la factura en el hospital habría ascendido a los 100 mil dólares, algo que no hubiera sucedido si lo sacaban rápidamente de la piscina como se aprecia en las imágenes de YouTube.

