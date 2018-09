Casi no la cuenta. Quienes han circulado en moto lo saben: un accidente a la velocidad que alcanzan los vehículos en vías como una autopista o carretera pueden ser mortales. Y sino que se lo digan al protagonista de uno de los últimos videos viral de YouTube.



Carlos Almanza conducía su moto a gran velocidad a lo largo de una carretera en El Paso, Texas ( USA), cuando calculó mal una curva cerrada y terminó en una zanja antes de salir despedido de la moto. Él grabó el momento y lo compartió a través de YouTube.



La secuencia fue grabada desde la cámara corporal que llevaba Carlos Almanza. En ella se ve cómo sale de la autopista tras tomar una curva. Según se ve en el viral de YouTube, la moto de gran cilindrada se mete en una zanja y termina impactando fuertemente.

"En lugar de mirar el camino, me distraje un segundo y me dirigí directamente hacia una zanja. Intenté agarrar fuertemente el timón con la esperanza de evitar el choque, pero no pude", contó el motociclista en la descripción del video viral subido a YouTube.