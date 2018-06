Los fanáticos de la saga 'Cómo entrenar a tu dragón' están más que felices. Y es que el primer tráiler de ''How To Train Your Dragon: The Hidden World' ( Cómo entrenar a tu dragón 3 : El mundo oculto), ya se encuentra disponible en YouTube .



DreamWorks y Universal estrenaron en YouTube el primer adelanto de Cómo entrenar a tu dragón 3 , la última entrega de la franquicia de fantasía basada en la obra de Cressida Cowell. Se trata de un emocionante adelanto que nos trae una increíble sorpresa: Chimuelo está enamorado de una Furia Luminosa.

"La Furia Luminosa es un motor de cambio en nuestra historia, representa la llamada de lo salvaje, que es esencial para Chimuelo. [...] Explicaremos por qué los dragones han desaparecido convirtiéndose en leyendas. Y todavía hay preguntas: ¿podrían volver?, ¿todavía están aquí? Todo eso será respondido en el tercer film" , dijo Dean DeBlois guionista de la saga.



Hipo , un adolescente vikingo, y Chimuelo , un dragón furia Nocturna, se hicieron amigos en la primera parte de Cómo entrenar a tu dragón y pronto comenzaron a vivir inigualables aventuras. En la tercera entrega de la película, ambos protagonistas conocerán finalmente sus verdaderos destinos, según se pudo ver en su primer adelanto de YouTube .

Hipo deberá asumir el puesto de jefe del pueblo y gobernante de Berk junto con Astrid. Por su lado, Chimuelo está destinado a ser el dragón líder de su especie. Ambos cambios se verán acompañados de nuevos personajes, enemigos y desafíos que pondrán a prueba su amistad.

Dean DeBlois será nuevamente el guionista de la tercera entrega de Cómo entrenar a tu dragón , lo que nos asegura la emoción y la diversión. Sin embargo, la mala noticia es que tendremos que esperar hasta el 1 de marzo del 2019 para disfrutar la cinta en la pantalla grande, nada menos que cinco años después de la primera entrega.

Primer tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3

