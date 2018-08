El ser tragado vivo por un tiburón podría considerarse algo digno de una película de terror. Sin embargo, casi le ocurre a un hombre que logró captarlo todo en video. Este se compartió en YouTube y se hizo viral.

El protagonista es Geir Johansen, un hombre noruego de 49 años que, según se dio a conocer, le ha tenido fobia a los tiburones durante toda su vida.

Sucede que el protagonista del video viral de YouTube se encontraba nadando en una playa de Oslob, en Filipinas. Grande fue su sorpresa al notar que un gigantesco tiburón ballena se encontraba cerca absorbiendo agua.

El animal habría estado buscando alimentarse de pequeños peces y plancton, cosa que el responsable de la grabación tuvo muy en cuenta para mantener la calma y quedarse en el lugar con cámara en mano.

Desafortunadamente, un descuido hizo que, en cierto momento del video de YouTube, sea arrastrado por la fuerza de absorción del tiburón llegando a tener contacto con la boca del animal.

El hombre contó que el tiburón le dio algunos empujones con la cabeza. "Me miró como si me estuviera diciendo: 'Aléjate de mi comida'", agregando que la experiencia no le ha curado del miedo que siente por los tiburones.

Finalmente, la filmación demuestra que el ser marino optó por retirarse del lugar.