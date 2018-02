El acoso sexual callejero en Lima sigue latente todos los días como se puede comprobar en un video de YouTube. Esta vez varias modelos venezolanas sufrieron en carne propia el acoso de parte de los transeúntes que estaban en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria.



Las modelos estaban haciendo un especial para el programa dominical de ‘Reporte Semanal’-el cual se puede ver en el YouTube de Latina-sobre una pasarela en Gamarra, sin embargo, una de ellas la pasó muy mal cuando un sujeto se le acercó y la cogió por la cintura.



“Ya no me agarres. No me toques”, le dice la modelo venezolana al hombre que se acercó, según las imágenes de YouTube.



Cuando el periodista le preguntó por qué reaccionaba de esa manera con la modelo, se excusó indicando que le estaba haciendo “un piropo” y “quería tocarla para saber si es verdad”, como se puede ver en las imágenes de YouTube.



Una señora que vio todo el episodio reaccionó, dirigiéndose al hombre: “¡A las mujeres no se les toca!”, le gritó, según las imágenes de YouTube.



El sujeto, quien acosaba a la modelo venezolana, tuvo que pedir perdón a la joven y luego de intentar volver a acosarla con sus palabras, fue sacada por un agente de seguridad.

