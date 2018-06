Una joven venezolana llamada Keki Rojas sorprendió a miles de peruanos al compartir un video viral en YouTube en donde muestra su rápido proceso para aprender a bailar una coreografía de marinera norteña para presentarse luego en un show artístico en un teatro de Lima. En apenas días la joven foránea aprendió cada uno de los pasos del representativo baile del Perú .

“Vamos a aprender la marinera norteña, un baile peruano muy bueno, tenemos una presentación este fin de semana. Ha sido peludo [difícil]. Esta falda pesa como 15 kilos. El ensayo estuvo fuerte. [Con la falda de marinera] puedo hacer pesas con esto” , son algunos comentarios de la joven que compartió su experiencia en un video viral en YouTube .

En apenas días y con la ayuda de un profesor de marinera norteña y constante ensayo, Keki Rojas aprendió con destreza cada uno de los pasos de una de las danzas más representativas del Perú. La venezolana demostró luego lo aprendido en una coreografía exhibida en un teatro de la capital. El video viral en YouTube fue bastante comentado entre los usuarios.

“Hoy les muestro un poco de uno de mis trabajos en Lima. ¡Trabajo en una productora de eventos […], la verdad me encanta! Hago lo que amo y me divierto, conozco, aprendo nuevos géneros como en este caso la Marinera Norteña que me dejó ENAMORADA y con ganas de seguir formándome en ella” , escribió en el texto que acompaña al video viral en YouTube .

Bajo el nombre de “Conseguí mi trabajo soñado en Perú”, el video de Keki Rojas supera ya las 25000 reproducciones en la plataforma de videos de YouTube y cuenta con más de 300 comentarios de los usuarios de la plataforma de videos de Google. “Qué chica más talentosa” , “Quedé sorprendido con tu talento” , “Aprendiste muy rápido” , fueron alguno de los comentarios.

