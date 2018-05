YouTube viral:  Mujer le pide a su ex un último beso y solo fue el inicio de su venganza [VIDEO]

Un joven de 23 de años tuvo que ser rescatado por la policía por una venganza de su ex pareja. Los testigos llamaron a las fuerzas del orden porque no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. El clip se olvidó viral en YouTube .



El video de YouTube muestra el preciso instante donde un hombre es atacado ferozmente por su ex pareja. Los testigos afirman que el hombre terminó su relación con la joven y ella le pidió un último beso. La mujer concretó su venganza al sujetar fuertemente la lengua de su ex compromiso.



La escena fue grabada por varias personas que transitaban por el lugar. La policía fue llamada de inmediato para poder rescatar al joven que era atacado por su ex pareja. Todo quedó grabado en YouTube.



El video tiene miles de reproducciones y los más insólitos comentarios sobre el comportamiento de la mujer. YouTube cuenta con miles de videos relacionados con venganzas de parejas.

YouTube