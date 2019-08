Youtuber quería hacer broma viral, pero publica por error un video donde golpea, grita y escupe a su perro

Por error, la youtuber Brooke Hoult publicó un video en su cuenta YouTube donde golpea, grita y hasta escupe a su perro de raza doberman Sphinx. Al darse cuenta de su error, eliminó el video de la plataforma, pero sus seguidores ya lo habían visto todo.

En las terribles imágenes, se ve cómo ella intenta grabar un nuevo video para su plataforma. Sphinx se mueve de un lado a otro en el cuadro de la cámara, lo cual enerva a la jovencita, que termina golpeándolo en la cabeza.

En otra imagen se ve cómo cuando ella mira a la cámara para decir algunas palabras, la mascota la interrumpe. Ella lo toma con fuerza y lo tira contra el piso. En ese momento agacha su rostro y se escucha cómo escupe contra el doberman.

Estas imágenes circularon en su canal de YouTube desatando la ira de sus seguidores. Una vez que se dio cuenta, Brooke Houts eliminó el video y subió el material editado, donde no se ve nada del maltrato.

Así se lucía Brooke Houts en su YouTube con su mascota (Fuente: YouTube Brooke Houts) Así se lucía Brooke Houts en su YouTube con su mascota (Fuente: YouTube Brooke Houts)

Sin embargo, los usuarios de la plataforma la atacaron tanto, que también tuvo que eliminar esa edición. Las quejas llegaron al departamento de la Policía de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde ya se abrió una investigación.

"Estamos enterados de este incidente. Nuestra Fuerza de Crueldad Animal ha recibido numerosas quejas sobre ese video y estamos investigando sobre lo ocurrido", declaró LAPD a People.

Brooke Houts tuvo que cerrar su cuenta Instagram por todos los comentarios. A través de su cuenta Twitter, compartió un extenso mensaje para defenderse de todas las críticas. Ella aceptó que su comportamiento no fue el correcto, pero especificó que la relación que tiene con su perro no suele ser así en el día a día.

Brooke Houts se defiende tras maltratar a su perro (Fuente: Instagram) Brooke Houts se defiende tras maltratar a su perro (Fuente: Instagram)

"¿Debí enojarme como lo hice en el video? No ¿Debí alzar mi voz y gritarle? No. Sin embargo, cuando mi doberman de 35 kilos salta sobre mi cara con su boca abierta, como control de padres, debo mostrarle que esa conducta es inaceptable. Pero quiero que quede claro que, A PESAR de lo que hace mi perro, no debí actuar de esa manera con él. Quiero aclarar que no soy una abusadora de perros o animales de ninguna forma", explicó la youtuber.

Desde lo ocurrido, el número de suscriptores del canal de YouTube empezó a descender. Como se ve en otros videos de su cuenta, le dedicó varias ediciones a Sphinx. Lamentablemente, los usuarios ven esto como hipocresía y esperan que las autoridades tomen las medidas necesarias.

*IMÁGENES SENSIBLES*