El youtuber de 22 años Juanpa Barbot cumplió su promesa. Y es que en varias oportunidades había anunciado que golpearía a Yao Cabrera, un colega suyo a quien en otro video que subió a YouTube, acusó de pedófilo y violador.

El youtuber fue a buscar a Cabrera a su propia casa. Una vez afuera de la vivienda, Juampa aseguró frente a sus seguidores de YouTube: "Llegó el día de cumplir mi promesa... llegó el día de recurrir a la violencia contra Yao. Esto va en nombre de todos los que sufrieron por él, en nombre de la Coscu Army, de Frankkaster. Y sobre todas las cosas, va en mi nombre. Lamentablemente, no hay otra forma de resolver estas cosas. No me queda otra alternativa", indicó.

Asimismo, aseguró que si su rival estaba con guardaespaldas, 'voy a dejar todo en la cancha'. "No quiero fama. Se merece una lección después de tantas mier#$&s que hizo", agregó antes de ver caminar a su Cabrera abrazado de su pareja.

Fue en ese momento que le dio un fuerte golpe por la espalda, el mismo que lo tumbó al suelo, según se viralizó en YouTube. No tranquilo con eso, el youtuber lo comenzó a patear en el abdomen y en la cabeza cuando su colega se encontraba confundido en el piso.

El violento ataque quedó registrado en varios videos de testigos que fueron partícipes de la pelea. Por su parte, Juanpa Barbot publicó el registro que el mismo grabó muy orgulloso en su canal de YouTube.

Youtuber ataca a su colega por la espalda, le da brutal golpiza en plena calle y lo graba todo

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.