Youtuber Chris Ingham, reconocido mundialmente, quiso abusar de menor de edad de 16 años | FOTOS

El Youtuber Chris Ingham fue acusado de acosar a una menor de edad de 16 años, a través de sus redes sociales, mientras ambos se alojaban en el mismo hotel en Disney World, en el estado de Florida (Estados Unidos), en octubre de 2017.



Según Jess (el nombre de la víctima), el youtuber le envió varios mensajes para que se escape de su habitación para encontrarse con él y luego tener relaciones sexuales.



"Me dijo varias veces que era muy hermosa y me preguntaba por qué no tenía muchos novios", indicó la víctima del youtuber Chris Ingham.



Jess indicó que tiene pruebas poniendo capturas de pantalla de los mensajes que recibió del youtuber, quien tiene más de un millón de suscriptores.



Chris Ingham fue acusada de acosar a una menor de edad. (Captura: Twitter) Chris Ingham fue acusada de acosar a una menor de edad. (Captura: Twitter)

El intercambio de mensajes fue en octubre de 2017 cuando la familia del youtuber y la de Jess se hospedaron en el mismo hotel en Walt Disney World de Orlando.



La víctima informó que posó para una foto con Chris Ingham y luego comenzaron a hablar en privado. Allí, intentó convencerla de ir a su habitación para tener sexo.



Chris Ingham es parte de una famosa familia de youtubers que comenzaron a publicar videos en diciembre de 2015. Dos semanas antes de que las acusaciones de acoso salieran a la luz, habían superado la marca de un millón de suscriptores.



Tanto el youtuber como su familia negaron el acoso sexual a la menor de edad: “Todos estamos muy dolidos y profundamente molestos por estos cínicos intentos de dañar la reputación de Chris y tomaremos los pasos necesarios para preservar su buen nombre".

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE