Yuya, la youtuber más popular de Latinoamérica, se habría aumentado el trasero [FOTOS y VIDEO]

Yuya , una de las youtubers más reconocidas de México y Latinoamérica, ha levantado sospechas en sus seguidores tras un posible aumento de glúteos por unas imágenes que posteó en Instagram.



Yuya se encuentra hace unos días vacacionando en la Riviera Maya tal como lo ha demostrado en su cuenta de Instagram con imágenes en la playa o sobre la arena o tomando el sol, sin embargo, sus seguidores notaron un pequeño detalle.



En una imagen en Instagram de Yuya, la youtuber compartió una foto en bikini-que es poco usual en ella-mostrando el trasero, aunque sus videos no enfocan mucho esa parte de su anatomía, muchos de sus seguidores comentaron que se aumentó los glúteos.



“Color de sol”, escribió Yuya en la imagen de Instagram, mientras sus seguidores comentaron que el tamaño de su trasero era mucho más pequeño antes.



Esta comparación del trasero de Yuya se dio porque hace unos meses la youtuber mexicana compartió una foto similar, aunque en ese entonces fue elogiada por sus seguidores, pues lucía sin complejos sus estrías.



Yuya se habría aumentado el trasero. (Foto: Instagram) Yuya se habría aumentado el trasero. (Foto: Instagram)

“Que nos diga con qué doctor se operó”, “Pero, ¿de dónde salieron esas pompis?”, “¿Se operó el trasero?”, “¿De dónde saca pompi? si estaba bien plana, vivo en Cuernavaca y la he visto varias veces en la ciudad y nada que ver con esta foto, ella es súper plana, parece tabla… pero de surf", le escribieron algunos de sus seguidores en la publicación de Instagram a Yuya.



Parece que a Yuya le importaron poco los comentarios. Ella decidió sumergirse en el mar, presumiéndolo en un video de Instagram.



"Ese momento fue muy feliz, todos se sacaban videos sumergiéndose en el mar y yo en secreto tenía muchísisisismo miedo/ansiedad… pero ya saben cómo soy, lo intenté muchas veces y esto fue lo más profundo que pude nadar jajaja, al final se me salió mi aletita y con esa tremenda agilidad que Dios no me dio, la rescaté y eso lo presumí por horas", escribió Yuya en la leyenda de Instagram.



Yuya es una de las youtubers mexicanas más famosas internacionalmente. Tiene más de 21 millones de suscriptores en su canal de YouTube y más de 11 millones de seguidores en Instagram.

Yuya disfrutando sus vacaciones. (Video: Instagram)

