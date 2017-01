Juzgado resolverá mañana si manda a la cárcel a "Peter Ferrari"

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolverá mañana si envía o no a la cárcel a Pedro Pérez Miranda “Peter Ferrari”, para quien la fiscalía a pedido 20 meses de prisión preventiva tras denunciarlo por delito de lavado de activos agravada, procedente de la minería ilegal.



La diligencia está programada para las 7 y 30 de la mañana y se desarrollará en las instalaciones de la Sala Penal Nacional ubicada en la avenida Uruguay en el cercado de Lima.



En esta audiencia también se evaluará la situación de los otros involucrados, Miguel Ángel Rivero Pérez y Néstor Egocheaga Rojas, sobrino y miembro de seguridad de "Peter Ferrari" respectivamente, para quienes el Ministerio Público también ha pedido 20 meses de prisión preventiva.



"Peter Ferrari" y otras 28 personas fueron denunciados por el fiscal Lizardo Pantoja debido a que serían parte de una organización criminal dedicada al lavado de activos procedente de la minería ilegal. Solo se ha pedido detención contra tres involucrados. Para los 26 restantes, entre los que se encuentran la esposa e hija de "Peter Ferrari", Lourdes Ruidíaz Villalaz y Jacqueline Pérez Untiveros respectivamente, se solicitó comparencia restringida.



"Peter Ferrari’ debe explicar a la justicia el origen de US$ 630 millones de su patrimonio. Cabe anotar que agentes de la Dirección de Lavado de Activos, con apoyo de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT), ejecutaron una operación la madrugada del martes 3 de enero en la residencia de Pérez Miranda, en La Molina.