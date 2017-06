LATAM: La verdad sobre su sorteo de viajes gratis que circula en Facebook [VIDEO] 

No lo sé Rick, Parece falso. Esta mañana todos enloquecieron con un link, que circulaba en Facebook, en el que la aerolínea LATAM ofrecía viajes gratis. ¿Dondé, tío Trome? Yo también quiero participar. Tranquilo sobrino, la empresa ya se pronunció en su Facebook y el sorteo era más falso que tu diciendo que dejarás de procastinar.

"Toda promoción o concurso que circule por redes sociales, donde LATAM Airlines Group S.A. anuncie regalar tickets aéreos y/o beneficios, siempre será informado previamente por la marca en su fanpage oficial: www.facebook.com/LATAMPeru

Por lo anterior, hacemos un llamado a los usuarios a no entregar datos personales en redes sociales que no pertenecen a la marca y a no participar en éstas", escribió el CM de la empresa LATAM en Facebook. Sóbate el kokoro.

Esta modalidad respondería a un nuevo tipo de estafa que circula en redes sociales. Los delincuentes crean este tipo de promociones para obtener tus datos personales. Mucho ojo.

El sorteo parecía real porque llevaba a una página web similar a la de LATAM. Es por esta razón que la empresa decidió pronunciarse en redes sociales. Sabemos que tienes muchas ganas de viajar, pero nada es gratis en esta vida, sobrino. Prueba con los vuelos Low Cost. Mira la información de estos viajes aquí.