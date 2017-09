Arturo Vidal explotó de rabia en Twitter con polémico mensaje tras autogol con Chile por Eliminatorias 

Arturo Vidal mandó contundente mensaje a quienes lo critican. Esto tras la derrota 3-0 de Chile ante Paraguay en Santiago por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018, donde el mediocampista marcó autogol que dio inicio al lamentable resultado para los 'mapochos'. ¡Qué fuerte!



Arturo Vidal, quien suele ser polémico en sus redes sociales, escribió lo siguiente en su cuenta oficial de Twitter: "Ahora deben estar felices los mala leche que hay en este país. Pero no se preocupen, cada vez me falta menos para irme".



¿A qué se habrá referido Arturo Vidal con la última oración de su tuit? ¿Será que piensa en renunciar a su selección? Este comentario dará mucho que hablar en la semana.



No cabe duda que Arturo Vidal quedó muy molesto con la reacción de lo hinchas de Chile tras lo ocurrido en el partido contra Paraguay por Eliminatorias Rusia 2018.

Ahora deben estar felices los mala leche qué hay en este país!!!😡😡😡 pero no se preocupen, cada vez me falta menos para irme!!!👍🏼👍🏼 pic.twitter.com/i9bnNjM1QZ — Arturo Vidal (@kingarturo23) 1 de septiembre de 2017