El técnico de la selección brasileña, Tite, interrumpió la rueda de prensa después de la victoria por 4-0 sobre Paraguay para agradecer a Dios por la clasificación anticipada de Brasil para el Mundial de 2018 al ser informado de la victoria de Perú, por 2-1, ante Uruguay.



"Gracias, padre del cielo", exclamó Tite al ponerse de pie después de que uno de los periodistas confirmó la derrota uruguaya, un resultado que entrega a Brasil el primero de los 31 boletos en disputa para el Mundial de 2018, en el que el anfitrión Rusia era el único seleccionado con cupo directo.



Las derrotas de Ecuador, que perdió en Quito 0-2 ante Colombia, y la de Uruguay sentenciaron la clasificación matemática de Brasil a cinco fechas del final de las Eliminatorias, liderada por los brasileños con 33 puntos.



Después de la rueda de prensa concedida en el estadio Arena Corinthians, casa del entrenador que dirigió con éxito en los últimos años al equipo paulista dueño del escenario, el técnico rompió el protocolo y buscó a su esposa que estaba en el recinto para, con un emotivo beso, celebrar la clasificación mundialista.

Mira el triunfo de Brasil sobre Paraguay:

Brasil 4-0 Paraguay: Resumen y goles

Antes de conocer la clasificación, el entrenador había hecho un balance del triunfo por 3-0 ante Paraguay, con goles de Philippe Coutinho, Neymar y Marcelo, y destacó en particular el papel del astro del Barcelona, capitán de la 'Canarinha' y autor del segundo tanto.



"Neymar es vertical, tiene una capacidad de improvisar que yo no sé para cuál lado va a salir", aseveró Tite, quien a pesar de la buena actuación y liderazgo del atacante señaló que mantendrá la "rotación de capitanes" para "dividir las responsabilidades".



Para Tite, el éxito del actual grupo, que acumula ocho victorias seguidas en la eliminatoria es el trabajo en equipo.



"La selección tenía un grupo de trabajo e incorporamos una comisión técnica que es muy comprometida y un equipo de trabajo que pasa por el departamento médico, por la jefatura de prensa, somos todos", apuntó el técnico.



En el caso específico del partido de este martes ante Paragusy, Tite comentó: "Antes del partido buscábamos un nivel alto de concentración para que toda aquella alegría contra Uruguay (4-1, el jueves) no se transformase en relajamiento".

El triunfo de Perú ante Uruguay por las Eliminatorias:

Perú 2-1 Uruguay: Goles y resumen

"El fútbol no es así. Fue también de madurez del equipo para enfrentar a una selección cerrada, creando dificultades, y jugamos con expectativa alta. Pedí cuidado", subrayó el entrenador.



Ahora, en lo que resta de la eliminatoria, comenzando por el próximo partido en Barranquilla, el técnico buscará "consolidar el equipo", pues "todas las plazas están abiertas y no hay un grupo cerrado" y por eso la Comisión Técnica seguirá observando a los sesenta jugadores preseleccionados y a otros que puedan llegar.



En la próxima jornada, la 16ª que se disputará en septiembre, el líder Brasil, primero con 33 unidades, visitará a Colombia en Barranquilla y Paraguay, con 18 puntos en las posiciones de retaguardia, recibirá en Asunción a Uruguay.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.