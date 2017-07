Karina Calmet y su delirante celebración por prisión de Ollanta Humala y Nadine Heredia [VIDEO y FOTOS]

La orden de prisión preventiva a la ex pareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, generó olas de opiniones en Twitter. La actriz Karina Calmet se sumó al grupo que celebra la encarcelación del expresidente y la ex primera dama.



Karina Calmet le agradece sobre todo al juez que dictó la sentencia. "#GraciasCarhuancho #GraciasCarhuancho #GraciasCarhuancho #GraciasCarhuancho Héroe! Justicia! #ArribaPeru 🇵🇪❤️ Carchuancho es recto", escribió la actriz en Twitter.



La actriz continúo con sus agradecimientos al juez Richard Concepción Carhuancho. "#GraciasCarhuancho robar a Perú y Venezuela de manera paralela sabiendo que seres humanos mueren de hambre no tiene perdón", escribió Karina Calmet en un tuit.



Además, Karina Calmet le pidió al juez Richard Concepción Carhuancho que vaya detrás de la ex alcaldesa Susana Villarán. "#Carhuancho ojo siguen Toledo y Villaran:

Llamen al "garante" y los caviares para tomar sus opiniones", escribió la actriz.

