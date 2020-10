FUERTE Y CLARO. Organizaciones de defensa contra el maltrato a la mujer y miles de jóvenes utilizan el hashtag #AMiMeGustaLaVidaSocial para dejarle en claro al abogado de las acusados por violación grupal que nunca es culpa de la víctima.

En declaraciones a la prensa, Paul Muñoz, el abogado de los cinco jóvenes acusados de violar a un joven en grupo, precisó que a la víctima le gusta la vida social. “Hay otra cosa que se tiene que observar, que es la otra parte, hay que investigar y eso lo va decir las diligencias que se tengan que practicar. La señorita es eventualmente, una persona que digamos... que le gustaba la vida social,”, fue la declaración del representante de los denunciados por agresión sexual.

La declaración tiene la intención de echarle la culpa a la víctima por haber sido agredida. Como respuesta, miles de jóvenes han alzado su voz de protesta con el hashtag #AMiMeGustaLaVidaSocial. La ex ministra de la mujer, Gloria Montenegro escribió: “¡ENTIENDAN ! a la MUJER con ropa, sin ropa, sobria o ebria, de día o de noche, NO SE LE VIOLA, no se le agrede. A la MUJER se le RESPETA. Nada justifica la violencia! Nada justifica una violación. NUNCA!”

En declaraciones a América Noticias, el coronel PNP Johnny Rolando, jefe de la División Policial Sur 2, indicó que la presunta víctima ya pasó por los exámenes médicos correspondientes y estos demostraron que los cinco sujetos, cuyas edades van entre los 21 y 26 años, la violaron.

“Una señorita denunció violación por parte de cinco personas en una reunión social. En el examen médico legal sí hay resultado positivo de ataque sexual”, explicó la autoridad.

#AMiMeGustaLaVidaSocial y he tomado bebidas alcohólicas con 4 amigos yo sola y ninguno se atrevió a tocarme, es más me cuidaron y me llevaron a la puerta de mi casa ❤️ pic.twitter.com/lejSZFxjrG — Clauuu (@miauuugg7) October 21, 2020

#AMiMeGustaLaVidaSocial y eso no le da derecho a NADIE a pensar que a)puede tocarme sin mi consentimiento y b)que si soy agredida sexualmente es culpa mía.

Aquí el problema no somos nosotras, sino una sociedad que sigue utilizando excusas estúpidas para culpar a la víctima. — Ana Lucía Mosquera Rosado (@analuciamos) October 21, 2020

tengo tanta rabia en este momento, cuando se nos va a seguir culpando a las mujeres por ser violadas, agredidas o abusadas? #PeruPaisDeVioladores #AMiMeGustaLaVidaSocial pic.twitter.com/XVN8Yconpb — mena:( (@piledriverwalls) October 21, 2020