DESESPERADOS. Así se encuentran los familiares de Ángel Torres, el joven bombero que falleció el último viernes en el terrible accidente dentro del aeropuerto Jorge Chávez, cuando manipulaba un camión que terminó impactando contra un avión de Latam que estaba a punto de despegar con decenas de pasajeros a bordo.

Desde Tarapoto, el hermano del fallecido pidió ayuda a las autoridades para que su familia pueda llegar a Lima y así darle el último adiós al hombre de rojo. “Lo único que queremos es ir lo más pronto posible a Lima, las investigaciones darán con los responsables pero lo primero que queremos es llegar a Lima, somos la familia directa, tenemos que estar ahí, las horas pasan y él está solo”, dijo para América Noticias.

Por otro lado indicó que Latam se ha comunicado con su familia para tratar de conseguirles pasajes hacia la capital. “Hasta el momento no consiguen. Por mis medios también estamos pidiendo a alguna autoridad que nos apoyen, pasan las horas y no hay nada todavía”, lamentó desesperado.

PADRE DE BOMBERO FALLECIDO ESTALLA EN LLANTO

El padre de Ángel Torres se dirigió a las cámaras de América Noticias y se mostró conmovido por su profunda pérdida. “ Estoy muy dolido por la pérdida de mi hijo, mi hijo ha sido una persona tranquila, siempre preocupado por su trabajo, el trabajo lo llevó a donde se ha ido ahora, estamos dolidos toda la familia, mis hijos, mi esposa, me encuentro en un momento desesperado”, dijo embargado por el llanto.

Asimismo, comentó que su hijo viajó a Satipo hace ocho días para dar clases de entretamiento a la compañía de bomberos de dicha localidad. “De ahí mismo me llamó que ya estaba de regreso en Lima, que no me preocupe. Siempre estaba dándome ánimos por mi edad, me decía que esté tranquilo, que él siempre viajaba a provincias para dar instrucciones. Ha sido un muchacho muy querido en el barrio donde vivíamos antes en Lima, venía de vacaciones, me sacaba a pasear, un hijo muy dedicado al trabajo y a su familia”, comentó.

El Perú está de duelo. Familiares de Ángel Torres, bombero que falleció en el accidente del aeropuerto Jorge Chávez brindaron sus declaraciones tras la pérdida de su ser querido. El padre reveló lo último que conversó con su hijo días antes de partir intempestivamente, "Tranquilo papá, yo siempre salgo a las provincias a dar instrucciones a la compañía de bomberos" declaró. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR

Aeropuerto Jorge Chávez: LAP comunica que está removiendo aeronave accidentada

Video mostraría actividad de los bomberos minutos antes del accidente de Latam

Accidente en el Jorge Chávez: ¿Quiénes eran los dos bomberos fallecidos?