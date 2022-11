La familia de Ángel Torres, uno de los bomberos que falleció el pasado viernes en el Aeropuerto Jorge Chávez, cuando maniobraba un camión que impactó contra un avión de Latam, se pronunció este sábado y mostró su conmoción y pesar pór el fatídico accidente que se llevó la vida del joven.

Desde Tarapoto, el padre del bombero, sus hermanos y otros familiares, pidieron ayuda para llegar a Lima y darle el último adiós. “Estoy muy dolido por la pérdida de mi hijo, mi hijo ha sido una persona tranquila, siempre preocupado por su trabajo, el trabajo lo llevó a donde se ha ido ahora, estamos dolidos toda la familia, mis hijos, mi esposa, me encuentro en un momento desesperado” , dijo embargado por el llanto.

El hermano de Ángel Torres solicitó un vuelo humanitario para poder arribar a la capital y despedirse de su familiar. “ Lo único que queremos es ir lo más pronto posible a Lima, las investagaciones darán con los responsables pero lo primero que queremos es llegar a Lima, somos la famlia directa, tenemos que estar ahí, las horas pasan y él está solo”, comentó muy apenado por la situación para América Noticias.

Asimismo, aseguró que Latam se ha comunicado con ellos y les indicaron que están tratando de conseguir pasajes para que puedan llegar a Lima. “Hasta el momento no consiguen, por mis medios también estamos pidiendo a alguna autoridad que nos apoyen, pasan las horas y no hay nada todavía”, agregó.

El padre de Ángel Torres comentó que su hijo viajó a Satipo hace ocho días para dar clases de entretamiento a la compañía de bomberos de dicha localidad. “De ahí mismo me llamó que ya estaba de regreso en Lima, que no me preocupe. Siempre estaba dándome ánimos por mi edad, me decía que esté tranquilo, que él siempre viajaba a provincias para dar instrucciones. Ha sido un muchacho muy querido en el barrio donde vivíamos antes en Lima, venía de vacaciones, me sacaba a pasear, un hijo muy dedicado al trabajo y a su familia”, comentó.

