Coronavirus Perú | Últimas noticias | Martín Vizcarra informó que el Gobierno aprobó un decreto de urgencia que permite un nuevo retiro de hasta 3.000 soles de los fondos previsionales a los afiliados de AFP. Con esto serían cinco mil soles los que se otorgarían a al menos de más de seis millones de trabajadores.

Según explicó el presidente de la República, este retiro se podrá hacer en tres armadas de 1,000 soles: “Se podrá retirar 1,000 soles en mayo, 1,000 soles en junio y 1,000 soles en julio”, mencionó.

Tal como Daniel Urresti había anunciado a través de su cuenta en Twitter, el gobierno aprobó un decreto de urgencia en el que permite que los trabajadores adheridos en el sistema privado de pensiones podrán retirar hasta tres mil soles en los próximos tres meses (mayo, junio y julio) para poder apaciguar sus necesidades debido a la pandemia del coronavirus en el Perú.

Martín Vizcarra sostuvo que decidieron no aprobar la ley del retiro del 25% del fondo de la AFP debido que no se trata de enfrentar la crisis dándole tanto dinero al afiliado, pues hay que ser responsable y no solo pensar en el presente sino también en el futuro del peruano pensionista.

