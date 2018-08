Agosto será el mes más frío del invierno: Temperatura llegaría a 12 grados y recomiendan tener mucho cuidado | FOTOS

¡A cuidarse! A su pico máximo llegará la sensación de frío en la costa de Lima en agosto y los termómetros podrían marcar temperaturas mínimas hasta de 12 grados.



“Agosto es el mes más frío del invierno y climáticamente se registran más lloviznas y neblinas que en julio”, explicó Patricia Porras, especialista del Senamhi. Agregó que también se incrementará la humedad, sobre todo en San Miguel, Magdalena, Chorrillos, Barranco y Callao, donde llegaría incluso al 100%.

Los distritos más afectados por las bajas temperaturas serán los de Lima este, como Santa Anita, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, La Molina y Ate-Vitarte, debido a que no tienen el efecto termorregulador del mar.



Aseguró que este mes los termómetros marcarían máximas de 17 grados en Lima este y 19 grados en la zona este. Las mínimas estarían entre 12 y 14 grados.

CONSEJOS:



- Abríguese y evite los cambios bruscos de temperatura.



- Tápese la boca y nariz con una bufanda para no respirar aire frío.



- Consuma abundantes líquidos, frutas y verduras con vitamina A y C.



- No abuse de bebidas heladas, ya que el exceso puede causar problemas de salud.