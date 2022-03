El congresista y médico de cabecera de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, saludó la decisión del Tribunal Constitucional de declarar como fundado el recurso de habeas corpus presentado a favor del expresidente para que se disponga su libertad.

En declaraciones a RPP, el parlamentario aseveró que Alberto Fujimori no fue responsable de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, pero que, pese a ello, estuvo preso por 18 años.

“Yo lamento lo que ha pasado, pero no vengan a presentarlos como angelitos [a las víctimas de Barios Altos y La Cantuta], lean los libros. Lamentamos sobremanera lo que ha pasado con ellos pero eligieron de victimario a quien no había hecho esos hechos. Yo he seguido todo el proceso y en ningún momento los miembros del Grupo Colina ha dicho que él haya dado una orden o se haya reunido con ellos”, agregó.

Además, afirmó que la salud del exmandatario se encuentra sumamente delicada y que será decisión de sus hijos disponer dónde se alojará Fujimori una vez que deje la prisión.

Cabe indicar que el exmandatario actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo (Ate).

La decisión del TC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el hábeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori y reestableció los efectos del indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

Como se recuerda, el 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó el indulto a Fujimori Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, el Poder Judicial anuló dicho beneficio.

Aquella vez, la Sala Suprema evaluó la forma, velocidad e irregularidades en el trámite para otorgar la gracia presidencial y precisó que no cumplía con las exigencias legales esenciales. Tras esto, Alberto Fujimori volvió al penal de la Diroes en octubre de 2018.