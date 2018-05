El Agustino: Vecinos encienden camión porque se oponen a instalación de antena de telefonía [VIDEO y FOTOS]

¡Caos total! Vecinos de El Agustino tomaron las justicia por sus manos y se opusieron a la instalación de una antena de telefonía en su vecindario. Los ciudadanos manifestaron que la instalación del aparato es ilegal y no dudaron en enfrentarse a la policía.



Las fuerzas del orden llegaron a la zona para poder impedir que los vecinos tomaran mayores represalias en su protesta. Lo vecino de El Agustino no dudaron en quemar un camión que transportaba el aparato de telefonía. El fue fue detenido por los bomberos que llegaron en el acto para poder hacer frente al fuego e impedir que no se propague.



Se indica que el enorme agujero fue realizaco en el 'Parque Central' de El Agustino .

