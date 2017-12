Alberto Fujimori: ¿Se puede revocar un indulto humanitario? Esto fue lo que pasó con Jose Enrique Crousillat

¿Se puede revocar un indulto humanitario? Esta fue la pregunta que muchos se hicieron en la víspera de la Navidad tras conocer la decisión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de otorgarle esta gracia presidencial a Alberto Fujimori por cuestiones humanitarias.



Afortunadamente, para responder esta interrogante no necesitamos indagar en libros antiguos ya que existe un antecedente de nuestra historia reciente: el caso del conocido exbroadcaster José Enrique Crousillat.



En 2009, el entonces presidente Alan García le otorgó el indulto humanitario a José Enrique Crousillat a raíz de la recomendación de una junta médica, que indicaba que el empresario televisivo padecía diferentes enfermedades al corazón.



Jaime Bayly y el Indulto a Jose Enrique Crousillat

Sin embargo, dicha gracia presidencial fue revocada en enero de 2011 cuando el Tribunal Constitucional sentenció que sí es posible dejar sin efecto un indulto humanitario presidencial siempre que se pruebe que hubo irregularidades, como ocurrió en este caso.



“Se demostró que no estaba enfermo, como dijo la junta médica, el acta que se hizo fue hecho de manera irregular pues decía que (José Enrique Crousillat) tenía enfermedades que no tenía”, explicó el exprocurador Ronald Gamarra.



Además, poco después de su excarcelación, José Enrique Crousillat fue sorprendido mientras realizaba compras en un conocido supermercado del balneario de Asia, demostrando que no estaba tan grave como decían los médicos que elaboraron su informe.



La captura de José Enrique Crousillat

Si bien las decisiones del presidente de la República, de indultar, son inamovibles, el exprocurador precisó que si se demuestra que el favorecido no padece de las enfermedades que dice la junta médica en su recomendación, estas se pueden revocar.



Y eso fue lo que ocurrió con José Enrique Croussillat, cuyo hábeas corpus fue declarado improcedente por el Tribunal Constitucional para restituir la validez del indulto humanitario otorgado por Alan García y que se le revocó por su aparente buena salud.



José Enrique Crousillat eventualmente llegó a ser excarcelado en febrero de 2014, una vez que cumplió su pena de 8 años por haber recibido dinero del Estado a cambio de cambiar la línea editorial de dicho canal a favor del gobierno fujimontesinista.



Poder Judicial ordenó la captura de José Enrique Crousillat

Sin embargo, un mes después de recuperar su libertad, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque ordenó su captura al variarle la pena de 3 años de prisión suspendida por una del mismo tiempo pero efectiva, en su juicio por delito de falsedad ideológica.



De esta manera, dicho tribunal reformó el fallo dictado en 2010 por el Juzgado Mixto Unipersonal de Motupe contra el exbroadcaster tras ser acusado de falsificar un certificado domiciliario que decía que residía en el mencionado distrito lambayecano.



¿Pero por qué José Enrique Crousillat llegó hasta el extremo de incurrir en este ilícito? Pues su motivación era simple: interponer una medida cautelar en su intento por recuperar el control de América Televisión.

