Alberto Fujimori: "Tengo un tumor en uno de los pulmones" [VIDEO]

Alberto Fujimori reapareció y reveló que tiene un tumor en uno de los pulmones. El indultado expresidente conversó con Canal N a la salida del Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN) este viernes.



"Me han detectado un tumor pequeño en uno de los pulmones. Por ese motivo es que he acudido al INEN. Felizmente, los marcadores tumorales están normales", dijo Fujimori.



"¿Tiene la seguridad de que no es maligno?", preguntó la reportera. A lo que Fujimori respondió: "Debo estar en observación cada cuatro meses".



Vale recordar que Alberto Fujimori abandonó la Clínica Centenario el pasado 30 de marzo, luego de ser ingresado por presentar deshidratación, cuadro que fue provocado por un malestar intestinal. Ahí permaneció tres días en observación.



Albero Fujimori fue indultado el 24 de diciembre del 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en medio de una gran polémica.

