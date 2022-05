Ciudadanos de diversos lugares del país reportaron hoy, martes 31 de mayo, que a las 10:00 a.m. de hoy, reportaron que no les llegó la nueva alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate) durante el Simulacro Nacional Multipeligro. Como se público, esta herramienta aún está en fase de prueba por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

A través de las redes sociales, como Twitter, los usuarios informaron que no recibieron la notificación del MTC a modo de ensayo, que da aviso de un real de sismo, huaico, tsunami u otro desastre natural.

Varios cuestionaron a la empresa operadora que brinda el servicio de telefonía celular.

Ninguno de mis celulares recibió el alerta Sismate, uno con Entel y el otro con Movistar, los dos modernos. Motorola y Samsung, la vez pasada sonaron los dos esta vez ninguno.#SISMATE #SimulacroNacional2022 — Jusce Cabrera (@juscein) May 31, 2022

En mi celular la alarma no sonó y se me pasó la hora, si hubiera sido de verdad ya estuviera bajo escombros 🥺😥 muy mal #SISMATE #SimulacroNacional2022 — FlorangeL † (@flora_yuliet) May 31, 2022

Qué pasó con @EntelPeru hoy?

Todos en mi familia lo usamos, pero la alarma #SISMATE no llegó?@MTC_GobPeru alguna explicación?#SimulacroNacional2022 — Cynthia Alvino Sifuentes (@CynthiaAlvino) May 31, 2022

Como se recuerda, el pasado 6 de mayo, la alarma sorprendió a la mayoría de peruanos. Ese día, cerca de 22.5 millones de personas recibieron el aviso mediante el sonido y mensaje de texto, a través de sus teléfonos móviles.

Ese día también hubieron casos de personas que criticaron que no les llegó la alerta Sismate.

El director general de Programas y Proyectos de Comunicaciones del MTC, Carlos Aguirre, precisó que el Sismate no anticipa sismos. Solo cuando Indeci y el Instituto Geofísico del Perú (IGP) terminen de implementar el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPE), este se podrá integrar con Sismate para emitir una alerta temprana de cualquier movimiento telúrico.

La preparación de este sistema ya se encuentra en la etapa final y se calcula que empezará a operar en junio próximo para alertar a la población ante posibles desastres naturales que puedan ocurrir en el país.

¿Por qué la alerta no llegó a todos los celulares?

Cuando fue consultado por qué no sonó la alerta Sismate el todos los celulares, el funcionario dijo: “Hay aparatos de celular a los cuales no llega el mensaje. Cuál es la explicación. Lo que ocurre es que el proyecto que tenemos está diseñado para que pueda tener una acogida a todos aquellos que tienen una instalación técnica hecha en fábrica. Esta se llama Cell Broadcast. ¿Todos los celulares en Perú tienen el Cell Broadcast? La respuesta es, no”.

¿El MTC propone alguna solución para que esto no ocurra?

“Sí. En primer lugar, en las páginas web de los celulares existen mecanismos y unas guías para poder instalar el Cell Broadcast en cada aparato móvil. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una ley, en base a un decreto supremo y a resoluciones ministeriales, que tiene establecido penalizar a comercializadores como operadores que importen aparatos celulares al Perú que no cuenten con esta instalación del Cell Broadcast”, refirió Aguirre.

La alerta Sismate está orientada a advertir la ocurrencia de un peligro de tsunami, inundación, huaico, deslizamiento y otros desastres que se produzcan en las diversas regiones del país.

Los mensajes fueron enviados a los usuarios de las cuatro empresas operadoras de telefonía móvil con tecnología 2G, 3G y 4G.

