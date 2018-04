Familia de Alessandra Ch. denuncia a Yordy Reyna por violación [VIDEO y FOTOS]

El abogado de la familia de la voleibolista Alessandra Ch. anunció que presentó una denuncia contra el futbolista Yordy Reyna por ser cómplice de una presunta violación.



Pese a que ya existe un pronunciamiento médico oficial que descarta que Alessandra Ch. fue violentada sexualmente, el documento fue presentado el último viernes ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores.



“Es una ampliación de denuncia por el delito de violación sexual con subsecuente muerte. El implicado principal es José Yordy Reyna junto con un menor de edad”, indica el abogado de los familiares de Alessandra Ch., Ronald Llontop.



La imputación señala como principal responsable al menor de edad de iniciales J.L.B. (17) , quien se encontraba junto a Chocano durante la noche de su fallecimiento, y a Yordy Reyna como cómplice primario.



Llontop asegura que las autoridades han pasado por alto algunos detalles de la muerte de Alessandra Ch., quien perdió la vida en un confuso incidente el 19 de noviembre de 2017.



“En la investigación fiscal no se le ha dado importancia a la sustancia del Morphelyn, simplemente se dice es un mediamente que regula el sueño, pero no. El Morphelyn también induce al sueño, causa efectos sedantes (…) La teoría del caso que maneja la defensa señala que ha sido puesta adrede en la bebida de la menor agraviada para causar esos efectos”, señaló Llontop.



Llontop espera que la Fiscalía formalice la denuncia por el delito de violación sexual con subsecuente muerte. "Con la exhumación del cadáver se va a llegar a la verdad, cómo fue ultrajada”, manifestó Santiago Llancari, otro de los abogados de la familia Chocano.



Por su parte, Carlos Castillo, abogado de Yordy Reyna, cree que la denuncia es disparatada. "Me parece que es algo completamente absurdo. Todos los testigos, fiel a la verdad, han señalado que el señor Reyna jamás tuvo contacto ni tuvo un diálogo con la occisa”, dijo.



