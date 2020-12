PARO AGRARIO. Los agricultores Andy Panduro Mori (23) e Isaac Ordoñez Angulo (28) resultaron heridos durante las protestas contra la Ley Agraria. Ninguno de los dos se encontraba participando de las manifestaciones, fueron heridos mientras intentaban huir de las bombas lacrimógenas que efectivos de la PNP arrojaron contra sus viviendas en Pampa de Villacuri, Ica.

Ambos fueron trasladados a los hospitales Edgardo Rebagliati e Hipólito Unanue de Lima. Andy se encuentra en el primero, mientras que Isaac en el segundo. Los jóvenes podrían perder la movilidad en las piernas por los impactos de armas de fuego.

“Yo pido justicia, si se queda paralítico quién va a mantener a sus hijos que son niños chiquitos, a su esposa. Ellos están traumados ahorita”, menciona el cuñado de Isaac Ordoñez, el agricultor Marcos Huamani, en conversación con este diario.

PUDO SER CUALQUIERA

Los hijos de Isaac tienen 2 y 9 años de edad , él migro de Huancavelica a Ica para buscar un futuro mejor para su familia. Desde el lunes, junto a sus compañeros, otros agricultores, se unió a las protestas contra el retraso por la publicación de una nueva Ley Agraria que sí reconozca sus derechos.

No obstante, el día que la bala lo hirió no se encontraba en las protestas sino auxiliando a sus familiares, entre los que se encuentran niños y ancianos, quienes fueron afectados por las bombas lacrimógenas que los efectivos policiales arrojaron contra sus viviendas. " A los policías no les importaba si le caía a los niños, a cualquiera. Isaac estaba en su cuarto, como lanzaron bombas lacrimógenas se estaba ahogando la gente, ya no soportaban el humo”, menciona Marcos.

Los agricultores tuvieron que abandonar sus casas para evitar la asfixia. “Nos quedaba irnos a la pampa, hacer escapar a los niños, a los ancianos de la asfixia de la bomba. Ahí es cuando le ha caído la bala a mi cuñado, pero podría ser a cualquiera porque los policías disparaban por disparar, las bombas las arrojaban por arrojar”, agrega el cuñado de Isaac.

PIDEN JUSTICIA

Una de esas balas también hirió a Andy Panduro, un agricultor que migró de Pucallpa a Ica. “Fue la policía quien me atacó (...) estaban disparando a quemarropa”, dijo a Ojo Público. El joven de 23 años necesita ser intervenido para extraerle un proyectil que se encuentra alojado en su columna, igual que en el caso de Isaac.

El cuñado de Isaac se encuentra muy indignado con la gestión de Franciso Sagasti. " No debería pasar que el gobierno mande a los policías para que ataque a los trabajadores humildes. Yo pido justicia. El paro no era para que pase eso, las armas de fuego están prohibidos durante las protestas”.

Hasta el momento ningún representante del gobierno se ha comunicado con los familiares de los jóvenes heridos, por esta razón piden ayudan para visibilizar los casos y conseguir apoyo económico. El número de cuenta del cuñado de Isaac, Marcos Huamani, es 924- 3197331426 Interbank. En el caso de Andy se necesitan donantes de sangre y se pueden comunicar al número de su mamá, Marina Mori, 977899530.

El Comité de lucha de trabajadores Agrarios de Ica exige al Gobierno a que se atienda con celeridad a Andy e Isaac, quienes fueron heridos por la Policía Nacional durante el Paro Agrario. pic.twitter.com/QE3DfGg71u — Carlos Jair Saq (@neondemonsaq) December 27, 2020