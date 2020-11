Antero Flores-Aráoz, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, afirmó que este Congreso representa a los jóvenes y no entiende porque protestan. “Son sus representantes, la próxima vez elijan bien”, afirmó en una entrevista para Al Estilo Juliana, de ATV.

En esta conversación con la periodista Pamela Vértiz, Flores- Aráoz afirmó no entender bien ‘porque protesta la gente en la calle’.

“No lo entiendo mucho.... Siento que protestan (los jóvenes), no logró entender y me encantaría reunirme con una comisión para conversar, ¿Qué es lo que les molesta? ¿Cuál es su protesta? Yo los escucho, me puedo reunir con ellos porque quiero comprenderlos .......”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros.

Agregó que este Congreso sí representa a los jóvenes que participan en las protestas. “Han votado por ellos en Enero, no han votado por ellos hace diez años. Son sus representantes, la próxima vez elijan bien”, afirmó.

Consideró que este nuevo gabinete sí tiene legitimidad, la legitimidad que les da ‘la constitución y la ley’.

ANTERO FLORES-ARÁOZ AFIRMÓ QUE SE VA SÍ ANTAURO SALE LIBRE

En esta misma entrevista, Flores Aráoz afirmó enfáticamente que se alejaría de este gobierno, si se dispone la libertad del hermano del expresidente Ollanta, Antauro Humala.

Antero Flores-Aráoz no entiende el porqué de las protestas. (Al estilo Juliana / ATV)

TAMBIÉN LEE:

Marcha Nacional: Así fue como la PNP reprimió a los manifestantes en el Cercado de Lima | FOTOS

Argentina empató 1-1 con Paraguay por la fecha 3 de Eliminatorias Qatar 2022 | VIDEOS

Tabla de posiciones de Eliminatorias Qatar 2022: Así queda la tabla tras el empate de Argentina ante Paraguay