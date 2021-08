La inmigración española en el Perú ha sido la corriente migratoria más importante y constante desde su colonización, y se estima una población de 32,526 españoles en Perú, convirtiéndose en la segunda comunidad extranjera (radicados principalmente en Lima) y cuya variada gastronomía ha formado parte de nuestra cultura desde sus inicios.

Acá, les presentamos dos sencillas recetas del “Restaurante Pico y Tapa” que el Chef Jose Ángel Galindo tuvo la gentileza de compartir con cuatro vinos de alta gama del Grupo Faustino ganadores de medallas de oro y plata en el Concurso Mundial de Bruselas 2021, que hará tu velada en casa o en el local una experiencia inolvidable.

TORTILLA DE PATATAS ESPAÑOLA

Ingredientes:

• 7 unid papa blanca (grande) • 3 cebollas • Aceite de Oliva Extra-Virgen • Sal • +/-10 huevos

Preparación:

• Cortar en plumas y cocer la cebolla con chorrito aceite oliva extra virgen y sal por 45 minutos a 1 hora aproximadamente hasta ablandarla completamente y luego dejarla reposar.

• Posteriormente, pelar y rebanar las papas para freír en abundante aceite con fuego medio hasta cocerlas bien. Luego dejar enfriar de 7 a 10 min

• Para finalizar la elaboración, chancar o trocear la patata junto a la cebolla para que esta última quede muy pequeñita. Agregar un poco de sal y batir unos 6 huevos para ir agregando más según se necesiten hasta conseguir la textura deseada: más o menos cocida. Eso sí, la tortilla siempre con cebolla.

♦Maridajes Sugeridos:

• TRIENNIA DE BODEGAS PORTIA Este Tempranillo redondo con notas de arándano, es jugoso, rico y elegante que acompañará armoniosamente este delicioso platillo.

• CAMPILLO RARO FINCA CUESTA CLARA DE BODEGAS CAMPILLO Un Tempranillo potente, con notas a frutas maduras, especies, vainilla y regaliz que realzará esta tapa tan sencilla y exquisita a la vez.

2. CROQUETÓN DE CORDERO COCIDO

Ingredientes:

• 500 gr de cordero cocido

• 500 gr harina de trigo

• 3,5 lts. leche entera • 250gr mantequilla

• Sal y pimienta

• Nuez moscada

• 1 cebolla en brunoise

Preparación:

• Cocer el cordero al horno primero con vino, sal y ajo hasta que esté blandito.

• Colocar la mantequilla a derretir fuego bajo, luego agregar la cebolla ya cortada y agregar una pizca de aceite de oliva extra virgen para que la mantequilla no se queme mientras doramos la cebolla luego agregar la harina ya previamente pasada por un colador remover con un batidor e integrar hasta cocer y verificar que la rux este bien cocida para ir tibiando la leche e ir incorporándola en 2 tandas. Batir y seguir cociendo fuego bajo agregar sal, pimienta y la nuez moscada (unas dos pizcas). Con la paleta pastelera remover y no dejar que se pegue ni haga costra. En el momento en que la masa esta homogénea y se despega fácilmente de la paleta pastelera, ahí esta lista nuestra receta.. Reservar y tapar con fils transparente para que no haga costra por la parte de arriba.. dejar enfriar unas 3 horas y luego llevar a refrigeradora. • Luego al día siguiente sacar bolear las croqetas en bolitas iguales pasar por huevo batido y pan rallado freir con abundante aceite y listo.

♦Maridajes Sugeridos:

• CAMPILLO 57 GRAN RESERVA DE BODEGAS CAMPILLO Un tinto Tempranillo 80%, Graciano 20%, redondo, con cuerpo armonioso y equilibrado cuya acidez bien integrada combinará deliciosamente.

• FAUSTINO I 75 ANIVERSARIO GRAN RESERVA DE BODEGAS FAUSTINO Un tinto elaborado con Graciano, Mazuela, Tempranillo muy elegante y sedoso cuyas notas frutales y especiadas hará un maridaje exótico y singular. Si tu plan es replicar en casa, estos vinos premiados de alta gama los puedes encontrar en la plataforma e-commerce Bodega T del Grupo Tabernero. Y si te animas a disfrutar de una experiencia españolísima, visita el local de ‘Pico y Tapa” en Cantuarias 156, Miraflores y disfruta de su variada carta de platillos y vinos de la madre patria.