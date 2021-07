PERUANO QUE SE RESPETA. Sus manos esculpen todo tipo de figuras de cerámica a base de arcilla. Puede elaborar nacimientos ayacuchanos, imantados de danzas típicas del Perú, máscaras andinas de diferentes provincias del país, entre otros adornos, que expresen nuestra historia. Leónidas Orellana Castro (56) es un artista ayacuchano con más de 40 años de experiencia, que ha logrado exhibir su obra en galerías, ferias y tiendas comerciales de países como Italia, Francia y Estados Unidos y que ahora sorprende con una colección de piezas de cerámica dedicada a los ‘Héroes del Bicentenario’. Conozcamos más sobre este artista, que ha sabido ganar premios nacionales e internacionales durante su carrera.

¿Desde cuándo empezó a esculpir estas piezas cerámicas?

Yo aprendí este arte gracias a mi abuelo en el distrito de Quinua, Ayacucho; tuve que irme de mi casa por el terrorismo y viajé a Lima. Aquí me puse a trabajar en el taller de mi hermano, que quedaba en Chorrillos. Ahí empecé haciendo piezas pequeñas.

¿Cuánto tiempo trabajó con su hermano?

Estuve con él, varios años; luego comencé mi taller ‘Wari Runa’. Lo bauticé con ese nombre en honor al imperio Wari.

Todo lo que aprendió fue por la herencia de su abuelo, ¿o estudió en algún lado?

Aprendí de mi abuelo esa herencia de los maestros artesanos, que se enseña de generación en generación, y también asistí durante cuatro años a la Escuela de Bellas Artes en Lima.

Ayacucho se caracteriza por hacer los famosos retablos, ¿usted también los elabora?

No, yo me he especializado en figuras de cerámica decorativas de todo tipo, tradicional y contemporánea a base de arcilla.

¿Qué proyectos ha realizado?

Durante la pandemia, elaboré un trabajo sobre los profesionales que vienen luchando contra el Covid-19 como las enfermeras, médicos y policías.

Recuerda algún trabajo que le haya dado grandes satisfacciones…

Son varios, por ejemplo, los que hicimos con PromPeru en la entrega de imantados sobre danzas típicas del Perú como: Danzantes de Tijeras, Tunantada, Danza de la Diablada, Negritos de Huanuco y Danza de Paucartambo.

¿Otro en especial?

Realizamos una estatuilla de ‘Cuchimilco’ que representa a la cultura Chancay y fueron preparados para los ganadores de Juegos Panamericanos Lima 2019. Muchos turistas nos quisieron pagar hasta 100 dólares por cada figura, pero no podemos aceptar porque son estatuillas exclusivas.

Y ahora, ha preparado algo especial…

Sí, he desarrollado una colección de piezas de cerámica llamada ‘Héroes del Bicentenario’, esta obra es muy especial porque cada personaje que ha sido modelado ha formado parte de nuestra historia en distintas etapas de nuestra historia, como la Emancipación, la Independencia o la Guerra con Chile.

¿Qué figuras podemos encontrar?

Tupac Amaru II, Micaela Bastidas, Basilo Auqui, María Parado de Bellido, Jose de San Martin, Simon Bolivar, Francisco Bolognesi, Miguel Grau, Jose Olaya Balandra, José Quiñones, Andres Avelino Caceres

¿Cuáles son sus características?

Están elaboradas a base de arcilla y tienen un tamaño de 10,5 cm de alto por 0.5 cm de ancho, están coloreadas con pinturas al agua para la base y acrílicas para los detalles.

¿Ha ganado algún premio?

Sí, tuve la fortuna de ganar en dos ocasiones el Premio Nacional Inti Raymi (1993 y 1996), Premio Maestro de la Artesanía ‘Joaquín López Antay’ (2014), otorgado por el Congreso de la Republica y el Premio El Sol (1985), otorgado por la embajada de EE.UU

Imagino que su arte ha logrado exhibirlo…

He realizado más de 30 exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional.

¿Qué proyecto tiene a futuro?

Pronto estaremos elaborando figuras de la Cultura ICHMA, que se desarrolló en el distrito de Chorrillos.

En caso alguien desee contactarlo, ¿cómo lo ubican?

Pueden visitar el Facebook (@WariRunaPeru)

