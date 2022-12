ASPEM, Asociación Peruana de Empresarios, gremio que agrupa a empresarios y emprendedores de todo el Perú entregó la edición 2022 del reconocimiento The Wake Up – Premio Despertar.

El reconocimiento es entregado por este gremio a empresarios que se han destacado en distintos rubros como la belleza, medicina, construcción, consultoría, importaciones; habiendo cumplido con estándares de calidad. Asimismo, este premio también es entregado a distintas personalidades que han tenido un destacado desenvolvimiento y que los convierten en un modelo a seguir.

Los directivos destacaron el gran aporte que representan los empresarios para el presente y futuro del país. “El Perú, como otros países, en estos últimos años ha atravesado no solo la crisis sanitaria sino también crisis que han golpeado generado una desestabilización economía y política en el pis; no obstante, el Perú ha seguido adelante y no por los políticos sino por los verdaderos héroes de la economía que son los emprendedores y empresarios que siguen trabajando y generando más empleos para más peruanos; motivo por cual, este galardón es una muestra de agradecimiento hacia ellos” mencionó su presidente Samuel Ludeña.

Cabe mencionar que ASPEM a lo largo de este 2022 ha realizado múltiples actividades enfocadas en el afianzamiento de relaciones comerciales y expansión de negocios, destacándose los Encuentros de Empresarios que han realizado tanto en la capital como en el interior del país; así como capacitaciones y networkings; y sobre todo, las misiones empresariales internacionales en las cuales han llevado delegaciones a Alemania, Colombina, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Turquía,entre otros países, para que participen en ferias internacionales, así como mantener reuniones posibles socios estratégicos y agregados comerciales.

En el rubro de personalidades destacadas, se entregó el galardón a la actriz nacional Mayella Lloclla, Robert Armas & Los Conquistadres de la Salsa, entre otros.