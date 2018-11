'Gringo', el perro héroe que alcanzó fama hace unos días al viralizarse unas imágenes donde se le ve defender a un transeúnte de la brutal golpiza de un grupo de delincuentes, fue atropellado en un presunto ajuste de cuentas, cerca jirón Jazmines de Ate, en la urbanización Virgen del Carmen.

'Gringo', quien hace unos años se ganó el cariño de los vecinos de una zona de Ate, salvó a un joven de ser masacrado por unos delincuentes.



Tras moderle la pierna a uno de los maleantes, los delincuentes salen huyendo de la escena, según se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona de Ate.

Lamentablemente, el joven que fue defendido por 'Gringo', aseguró que no podía quedarse con el valiente can puesto que no tenía espacio en su casa.

Según los vecinos, 'Gringo' dormía en diferentes casas de la urbanización, pero por las mañanas salía a recorrer la calles de Ate, sin alejarse del barrio que lo acogió.

'Gringo' fue atropellado por un auto, pero no se descarta una presunto venganza luego que el perro defendiera al joven e hiciera huir a los maleantes, en Ate.

Los vecinos del lugar decidieron enterrar a 'Gringo' en el parque que se encuentra cerca del urbanización Virgen del Carmen, en honor a este can, que será recordado por su valentía.