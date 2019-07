Ate: Indignados vecinos desnudan y golpean a delincuentes que asaltaron a ancianitos | VIDEO | FOTOS

¡Están hartos! Cansados de los constantes robos en la zona, un grupo de indignados vecinos de Ate capturaron a dos delincuentes que momentos antes habían asaltado a unos ancianitos e hicieron justicia con sus propias manos.

Según se puede ver en imágenes consignadas por América Noticias, los vecinos desnudan a los sujetos y los golpean para finalmente amarrarlos a un poste de alumbrado eléctrico. Luego, fueron paseados por las calles de la zona en señal de escarmiento.

Tras el ajusticiamiento popular, uno de los delincuentes aceptó el delito, ya que había sido captado por las cámaras de seguridad de Ate . "Me he equivocado y me siento muy arrepentido. Discúlpame", dijo el ladrón.

Ambos delincuentes fueron trasladados a la Comisaría de Santa Clara en Ate, pero fueron liberados poco tiempo después luego de que uno de los agraviados retirara la denuncia.