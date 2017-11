Ate: Pánico por pandilleros que usaron pirotécnicos en violento enfrentamiento [VIDEO]

Pánico en Ate. Un video muestra el momento en que pandilleros se enfrentaron con pirotécnicos en la urbanización Grumete Medina. De acuerdo a los vecinos, se trataría de diferentes barras de los equipos de fútbol Universitario y Alianza Lima.



En las imágenes registradas por los propios residentes se puede ver que los sujetos usan pirotécnicos para atacarse entre ellos. No les importó causar daño a algún vecino o estar rodeados de vehículos.



Según América Noticias, la gresca ocurrió muy cerca a la sede central del serenazgo del distrito.



Uno de los vecinos dijo que está no es la primera vez que se dan este tipo de enfrentamientos, y que suelen ocurrir los fines de semana. Pero el escenario es peor aún si hay de por medio un partido de fútbol.



"Es realmente mortificante y peligroso a la vez. Los jóvenes no creen en nadie. Salen son sus sables y bombardas, y estamos todos expuestos", señaló.



Se supo que la gerencia de Salamanca ha ofrecido hacer rondas todos los fines de semana con el fin de evitar estos enfrentamientos que podrían terminar en tragedia.