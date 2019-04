Ate Vitarte: Captan a policía cruzando la pista temerariamente debajo de enorme camión cisterna

El caos y el tráfico en las pistas de Lima son pan de cada día en la capital peruana. Así se pudo evidenciar recientemente, luego de que se viralizaran las imágenes de la temeraria acción de un policía que cruza la Carretera Central de peligrosa manera.



Según consignó 24 Horas, todo ocurrió en la Carretera Central, a la altura del distrito de Ate Vitarte. Allí, en hora punta, los autos, camiones y otros vehículos invaden los cruceros peatonales e impiden a los transeúntes atravesar tranquilamente la vía.

Es así que muchos deciden sortear el peligro y cruzar de temeraria manera, poniendo el grave riesgo sus vidas. Tal y como se puede ver en las imágenes consignadas por el mencionado medio, varios transeúntes pasan por debajo de un enorme camión cisterna atorado en el tráfico.

Sin embargo, lo más sorprendente fue ver a un efectivo policial imitando las peligrosas maniobras de los peatones. Según se ve en el informe, el agente se agacha y pasa por debajo del enorme camión cisterna.

Cabe indicar que según dicta la norma, los conductores no deben de respetar el crucero peatonal y no invadir la zona, algo que no es respetado por miles de choferes en nuestro país.