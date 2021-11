David Hernández, el director de Fiscalización y Sanción de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), rechazó que los fiscalizadores de transporte impongan las denominadas “papeletas fantasmas”, concepto que utilizó días atrás el presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Lima, Ricardo Pareja Fonseca al denunciar la imposición de algunas actas sancionadoras a operadores de transporte.

Al respecto, el funcionario explicó- en entrevista a RPP- que hasta el momento unas 275 papeletas fueron anuladas no por motivo de alguna irregularidad sino porque los fiscalizadores al generar la multa no realizaron el correcto llenado del documento como: colocación de datos completos de la persona que sanciona, escribir correctamente el código, toma de fotografía, entre otros, a fin de que el proceso sancionador proceda de acuerdo a la ley.

“[...] La norma refería que para probar que eso era así [infracción] se debió adjuntar una fotografía. Comprenderá que en algún momento cuando uno hace una intervención, no necesariamente cuando alguien huye, el fiscalizador no podía lograr la foto. Hay una cantidad de actas que incumplen esa condición. Esas actas por ejemplo, las hemos revisado. Hemos recibido la denuncia porque tenemos mesas técnicas siempre para los transportistas. Ahora, nosotros no lo recogemos como actas fantasmas”, remarcó.

Por ello, Hernández aclaró que debido a estos errores en el correcto llenado de papeletas se está procediendo con su anulación, pero eso, afirmó, no determina que no haya existido la falta por parte del transportista. Por lo tanto, el funcionario precisó que de un reclamo de mil papeletas por parte de los operadores de transporte, unas 275 fueron anuladas, 184 sí están procediendo, y aún se siguen evaluando la situación de las sanciones restantes.

“Por ejemplo, códigos de los fiscalizadores que no han sido colocados, pero la autoridad sabe quiénes son, pero estrictamente, dice que si el código no es colocado no se procesa el acta, y entonces les damos la razón en ese caso. Otro ejemplo, los datos del fiscalizador que no son correctos, y no están puestos en el acta no debería continuar el proceso administrativo sancionador y les estamos dando la razón, pero eso no quiere decir que la falta no haya existido”, precisó.

“Entonces en una evaluación mínima, meticulosa y en favor de los operadores, nosotros estamos justamente caducando, rechazando y prescribiendo estas actas, por ello es a lo que refería el señor [Ricardo] Pareja, le hemos dado ya 275 actas de un reclamo de 1.000, 275 que no están procediendo, no por irregularidad sino porque no se ha cumplido en estricto algún detalle de la infracción impuestas. Aclarar, que, en esa sesión pública, donde reconocimos estas actas, hemos dicho que hay 184 de ellas que están perfectamente bien puestas y colocadas y que van a proceder. Por lo tanto, en esa reflexión, queremos decir que nosotros sí podemos rechazar ese concepto, esa frase que da a entender sobre un sistema corrupto de imposición de actas fantasmas porque no ha sido así”, mencionó.

El representante insistió en que los transportistas se equivocan al llamar esos errores como “papeletas fantasmas”. “¿Qué se trata de decir ? Es como si alguien estuviera sentado en una oficina o casa y estoy llenando actas al número de placa. Eso no es lo que no ha sucedido y lo digo claramente porque me ha tocado recibir de estas actas que hemos revidado. Hay actas que en favor de un debido proceso, nosotros estamos revisando al mínimo detalle de la ley”, señaló.

Autoridad y gremios deben trabajar de la mano

En otro momento, el director de Fiscalización y Sanción de la ATU, opinó que las autoridades y los gremios de transportistas deben de trabajar de la mano para mejorar este servicio público.

“Las condiciones del servicio de transporte tienen que ser superados en condiciones en las cuales de la autoridad y los transportistas trabajaremos de la mano para poder lograr las condiciones que permitan llegar con un excelente servicio al ciudadano”, señaló.

“Eso pasa con un modelo en el cual podamos entender que las cosas no están bien y que por supuesto tienen que haber un cambio. Hay quienes refieren que no hay cambio, que no hay necesidad de un cambio, y que las cosas deben continuar, pero obviamente estamos en desacuerdo con ello”, remarcó.

VIDEO RECOMENDADO

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año y la entrada en vigencia, desde el 15 de diciembre, de las nuevas medidas para hacer frente al COVID-19, la Policía y la Municipalidad de Lima anunciaron que se reforzará las condiciones de seguridad en Mesa Redonda. Conoce los detalles.