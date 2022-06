La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya anunció cuánto le pagarán este año a los miembros de mesa para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022 del domingo 2 de octubre. ¿Sabes cuál es el monto?

Un total de 24 millones 760 mil 62 peruanos y extranjeros han sido llamados para participar de los comicios para elegir a los próximos gobernadores regionales y alcaldes por los siguientes cuatro años.

En la masiva jornada los miembros de mesa se encargan de instalar la mesa de sufragio, el desarrollo de la elección y el escrutinio, una labora considerada importante y que se debe llevar a cabo con responsabilidad. ¿Sabes cuánto será el bono de estímulo por participar en jornada electoral?

¿CUÁNTO LE PAGARÁN A LOS MIEMBROS DE MESA?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció el 15 de junio que para que estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 se les pagará a los miembros de mesa, que son 115 soles, que es equivalente a 2.5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que este 2022 de S/ 4,600.

¿CUÁNDO SABRÉ SI SOY MIEMBRO DE MESA?

El 24 de julio será el sorteo de miembros de mesa y se estima que serán un total de 500 mil. A partir de agosto, se publicará la lista de los ciudadanos que han sido elegidos miembros de mesa, indicó el subgerente de investigación electoral de la ONPE, José Carlos Urbina, indicó que. Luego, se habilitarán los canales de capacitaciones presenciales y digitales a través de la ONPE.

¿CÓMO SE ELIGE A LOS MIEMBROS DE MESA?

Los miembros de mesa se eligen, a través de un sorteo, entre una lista de veinticinco ciudadanos seleccionados entre los electores de la mesa de sufragio. Esa selección se puede hacer con sistemas informáticos. Para la selección se prefiere a los ciudadanos con mayor grado de instrucción de la Mesa correspondiente o a los que aún no hayan realizado dicha labor.

El proceso de selección y sorteo está a cargo de la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Se sortean tres miembros titulares y otros tres miembros, que tienen calidad de suplentes.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

La multa es la sanción económica impuesta a los ciudadanos y ciudadanas que no cumplieron con su deber de sufragio y/o no asistieron o se negaron a integrar la mesa de sufragio en calidad de titular o suplente, en un determinado proceso electoral. Ten en cuenta que, si no acudiste a votar y eres miembro de mesa, debes pagar dos multas.

Si eres miembro de mesa

Titulares y suplentes: S/230 por no ser miembro de mesa.

Si no acudiste a votar

Depende del estado económico:

No pobreza: S/92.

S/92. Pobre: S/46.

S/46. Extrema pobreza: S/23.