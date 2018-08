Toda la comunidad está conmocionada. El alcalde de San José de Ushua, Iván Villagomez Llamoca, perdió a su padre y sobrino de 12 años en la intoxicación masiva que tuvo lugar en la provincia de Páucar de Sara Sara, en Ayacucho.



El alcalde ayacuchano también estuvo presente en el funeral junto con otras 50 personas. Aunque comió los alimentos que posiblemente afectaron a los asistentes, fue atendido a tiempo tras presentar dolencias.

"Lamentablemente todo el pueblo nos hemos envenenado. No me explico, he perdido a mi familia. Es una desgracia grande, gracias a Dios estoy vivo", dijo el alcalde del pueblo de Ayacucho a Radio Pauza.

Asimismo, indicó que logró salvar a sus hijos al llevarlos al Hospital Apoyo de Pauza a tiempo, por lo que pudieron ser atendidos oportunamente.

En total, diez personas murieron tras la intoxicación masiva en Ayacucho. Según el general Jorge Chávez, jefe del Indeci, unas 42 personas están internadas en los centros médicos del lugar, de los cuales 8 están en estado grave. Estos últimos, vienen siendo evacuados a Lima, mientras que 17 se quedaron en estado crítico.



Según la doctora Rosa Canto, directora de la Red de Salud Sara Sara, los asistentes al velorio de Ayacucho ingirieron patasca, asado de res, un coctel macerado sin alcohol y algunas bebidas alcohólicas.



“Aún no podemos dar información acerca a la causa. Estamos esperando la autorización de la fiscalía para el trasladado de los fallecidos a fin de realizar la necropsia respectiva, luego llevar la muestra a patología para obtener los resultados”, finalizó la doctora Rosa Canto en diálogo con "América Noticias".



