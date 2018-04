Beto Ortiz califica de 'asesinos de m...' a quienes mataron a periodistas de El Comercio de Ecuador [VIDEO]

Tras conocerse que los tres periodistas de El Comercio de Ecuador secuestrados habían muerto, muchos pronunciamientos se vieron en las redes sociales. Uno de los más impactantes fue lanzado por Beto Ortiz.



"Esto es lo que pasa cuando se firma 'acuerdos de paz' con malditos asesinos de mier... como las FARC", colocó el conductor en su cuenta de Twitter. Ese no fue el único mensaje que Beto Ortiz escribió en la plataforma de microblogging relacionado al tema.



"Dice @JuanManSantos que las FARC ya no existen. Lo mismo dicen muchos sobre Sendero. No existen hasta que revientan un coche bomba en tu puerta. Hasta que secuestran y matan a tus hijos. Cuando te das cuenta que sí existían ya es demasiado tarde, idiota", criticó Beto Ortiz.

De igual manera, el presentador respondió el comentario de un usuario de instaba a la diferenciación entre los conceptos de 'terrorista' y 'guerrillero' de las FARC. "La diferencia que existe entre terrorista y guerrillero FARC (o MRTA) es la misma diferencia que existe entre asesinato e interrupción súbita de la vida ajena", puso Beto Ortiz en Twitter.

Los periodistas ecuatorianos fallecidos fueron Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de "crimen inhumano y atroz" lo ocurrido con ellos.



"No solo estos tres colegas sino también los pueblos de Ecuador y Colombia, y el periodismo de toda América han sido ultrajados por este tipo de crimen inhumano y atroz que creíamos desaparecido de la región", indicó la entidad en una declaración emitida en Medellín.