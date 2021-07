Este miércoles 28 de julio, Perú cumple 200 años de independencia, un suceso que marcará un precedente histórico para la generación venidera. Hablar de nuestro país es enaltecer a su gente luchadora -que no se rinde ante las adversidades y que mediante el ingenio busca salir adelante-. Este país rico por su gente, su historia, sus sitios ancestrales, su comida y sus tradiciones lo hacen único en Latinoamérica.

No obstante, este momento histórico para nuestro país puede ser un acontecimiento que debe ser visto como una gran oportunidad para que los peruanos se unan “en la diversidad” e impulsen un cambio no solo de valores sino de otros aspectos que en todo este tiempo no se ha dado la debida importancia y que con la pandemia ha salido a flote.

Por eso, TROME realizó tres preguntas a diferentes personajes que son las siguientes: ¿Qué significa para ti ser peruano?, ¿Qué esperas que como país mejoremos en los próximos años venideros? y ¿Qué cree usted que ha aportado en sus diferentes rubros? A continuación te mostramos sus respuestas.

Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel, presentadora y empresaria de éxito, es un personaje ícono de la televisión peruana, que se ha iniciado desde abajo, como un ejemplo de éxito para los peruanos que con esfuerzo, paciencia y sacrificio puedes hacerse un camino de éxito.

Gisela Valcárcel habla con Trome por el bicentenario

¿Qué significa para ti ser peruano?

Bueno, es haber nacido en un lugar donde siempre me he sentido amada y aceptada. Es haber nacido en esa tierra tan generosa y que tiene tanto para ofrecer. Que tiene tanto que ofrecer, una tierra con gente sensible y solidaria. Soy muy feliz de ser peruana.

¿Qué esperas que como país mejoremos en los próximos años venideros?

Espero desde hace mucho tiempo que mejore el sistema de salud. La salud que es muy importante para los peruanos. También que mejore la educación . A más peruanos educados, mejor elegiremos, mejor utilizaremos esa libertad que nos da. Así que espero que esa educación mejore.

Mensaje a los peruanos

Felices Fiestas Patrias, que cada uno de nosotros pueda entender que este país no es uno más, que dé nuestra casa empieza todo y que ahí podemos empezar a ser mejores cada día. ¡Feliz Bicentenario Perú!

Lorena Álvarez

Lorena Álvarez, es una periodista que tiene una visión real de lo que sucede a diario en nuestro país. Eso se debe a que en su etapa de reportera vivió los problemas que aqueja nuestro país. A su vez, quienes han tenido la oportunidad de ser sus alumnos han aprendido la importancia de hacer un periodismo serio, veraz y de mucha investigación.

Lorena Álvarez | (Foto: GEC / José Rojas Bashe)

¿Qué significa para ti ser peruano?

Para mí haber nacido en el Perú es un privilegio. La verdad me siento afortunada de haber nacido en este país hermoso que amo, mi abuelo me enseño a quererlo profundamente y querer al prójimo, ya que él era miembro de las Fuerzas Armadas y le dedico su vida a este país y ese amor por el otro, ese compromiso, ese respeto y el cuidar el país en cual vives para mí es algo maravilloso.

¿Qué esperas que como país mejoremos en los próximos años venideros?

Espero que los próximos años mejoremos en dar igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción, de su credo, raza, género porque si veo muchas desigualdades. Algunos han crecido más, otros tienen más oportunidades, otros no. Y creo que no podemos avanzar sin igualdad, sin que todos tengamos las mismas oportunidades para salir adelante. Debemos mejorar y buscar en la medida de lo posible, una sociedad que tenga un sistema de salud adecuado, justo y que se puedan sanar y curar todos, no solo el que tiene plata para pagarlo. En el caso, de la educación sea igual. La educación debería ser gratuita y de calidad para todos.

¿Qué cree usted que ha aportado en sus diferentes rubros?

Creo que desde mi pequeña trinchera e contribuido a brindar información veraz y oportuna. He sido parte de muchos sucesos que han marcado la historia de Perú y del mundo. Me ha tocado ser testigo en primera fila de los momentos que se escribía la historia, he podido verla en primera persona y llevársela a millones de personas. Esa responsabilidad y compromiso de saber que estas en un lugar, que está sucediendo algo que va a cambiar la vida de mucha gente, es un gran compromiso y responsabilidad. Yo creo en el fin social, además que el periodismo puedes transformar la vida de la gente que no siente justicia, se siente olvidada, excluida y no escuchada y tienes la posibilidad de darle voz y yo creo que mi compromiso ha sido eso. En el caso de mis libros como escritora hablando de la violencia de género darle voz a muchas víctimas que no pueden hablar por si misma, ya que murieron o les ignoro la justicia y creo que eso es importante. Creo que eso es importante, que no sea un número o cifra , sino que sea historia, que sean personas y que entendamos que la situación de la violencia contra la mujer no puede ser permitida y tolerada. La violencia venga de donde venga, sea de quien sea no debe haber y necesitamos crecer como sociedad siendo mejores personas.

Miguel Villegas

Miguel Villegas es un periodista que la nueva generación tiene que tener como ejemplo. No solo por la calidad de ser humano que es, sino por la calidad que tiene al momento de plasmar una idea y escribir ese texto con un sentimiento que atrapa a todos los lectores. Con su carrera formada en el “Decano”, el periodista y escritor ha demostrado a todos que con valentía, nobleza y don de gente se puede hacer una carrera de éxito.

Amor a la camiseta es el segundo libro de Miguel Villegas, periodista de El Comercio. (Foto: Rolly Reyna)

¿Qué significa para ti ser peruano?

En el Perú me ha pasado todo lo que necesito para recordarme: las tardes en el jardín de mi casa jugando a ser Maradona, el Liceo Naval donde aprendí a leer, la clínica donde nació mi hijo. La librería donde están mis libros. Es mi lugar en el mundo.

¿Qué esperas que como país mejoremos en los próximos años venideros?

Espero que seamos más justos, más libres y que nos odiemos menos. Un poco menos, nada más.

¿Qué cree usted que ha aportado en sus diferentes rubros?

Me gustaría creer que eso ha pasado, si alguna vez un niño ha leído una nota o un libro mío. Sino, haré lo imposible para saldar esa deuda.

Janet Barboza

Janet Barboza es una mujer empoderada que ha demostrado mucha fuerza por su familia. Desde muy pequeña vino a Lima con su abuela, ya que su mamá trabajaba en la capital. Desde entonces se preparó para trabajar en la televisión y ha forjado una carrera llena de buenos momentos que con disciplina se ve reflejado en éxitos. No solo con las ‘Movidas de Janet”, que en la década del 2000 fue un boom y que llenaban escenarios en todo el Perú con la presentación de artistas tops. Sin embargo, en la actualidad demostró que también puede conducir un espacio de espectáculos dando mensajes claros y opinando sobre diversos temas de espectáculos, rubro que conoce muy de cerca.

Janet Barboza

¿Qué significa para ti ser peruano?

Amo tanto a nuestro país, ya que desde muy pequeña he sido consciente del amor que le tengo a nuestra tierra, porque yo soy una mujer provinciana, nací en un caserío, y lo cual me dio en esa oportunidad y hasta ahora definitivamente una cercanía muy especial. Haber nacido en el Perú es amar nuestra cultura porque no se puede amar lo que no sé conoce. Entonces, si pensamos conociendo todo lo que hicieron nuestros antepasados , las diferentes cultura que tuvimos, todo lo que avanzaron y lograron, que al final nos dejaron como legado sin duda es admiración y amor. Además, tenemos un país con tanta variedad en cada departamento, tan diferente al otro y tan rico al mismo tiempo, en comidas, con su gente, danzas típicas y en el lado natural tenemos reservas naturales realmente increíbles y atracciones históricas que tienen mucho que decir y que son atractivos mundiales como son: Amazonas, Machu Picchu, El Misti en Arequipa, Baños del Inca en Cajamarca, Líneas de Nazca y varios lugares que paro de contar y no termino. Entonces, haber nacido en el Perú para mí significa conocer nuestra historia, amar nuestra cultura y hoy más que nunca con el pecho en alto.

¿Qué esperas que como país mejoremos en los próximos años venideros?

Yo siento que desde los últimos años o décadas, desde la conquista hay muchas cosas que cambiar en nosotros. A pesar de pasar tantos años, siento que seguimos con muchas mentalidades que se quedaron en la época. Un país tan rico en cultura, gastronomía, riquezas naturales, pero somos muy pobres a la hora de amarnos, muchas veces entre peruanos, porque somos un país que discrimina mucho y espero que empiece a caerse esas barreras. Hay una discriminación constante a la gente del ande, discriminación al pobre, por tu color de piel , por tu religión y es algo que está muy a flor de piel y espero que nuestros hijos y nietos nazcan sin esas limitaciones mentales de querer seguir desuniéndonos como peruanos poniéndose esas limitaciones

¿Qué cree usted que ha aportado en sus diferentes rubros?

Al principio no noté este aporte, pero sin duda con el pasar de los años y cada vez que me encuentro con alguna persona en la calle o con algún grupo musical en la Televisión o un evento y es asociarme con haber puesto a nuestra cumbia en un canal de señal abierta. Porque antes que yo ingrese a Panamericana , la cumbia solo se transmitía en canal 7. Creo que fui elegida por el público para poner nuestra cumbia, música peruana, en una vitrina para que todo el Perú la conozca y la baile sin distinción de clase sociales. Entonces, recuerdo que hace 20 años había una pregunta recurrente. ¿La cumbia está de moda? ¿Usted cree que la cumbia pase de moda? Y mi respuesta era en ese entonces. La cumbia no es una moda, la cumbia es música de los peruanos. Es de aquella gente provinciana que tienen sentimientos y que definitivamente hay una conexión muy especial con el Perú.. Entonces, lo que le pertenece al Perú no puede pasar de moda y creo que no me que equivoque.

Alison Reyes

Nació y se crio en uno de los distritos más pujantes llamado Villa El Salvador y con esfuerzo, dedicación y trabajo se puede cumplir los sueños. Incluso es un claro ejemplo que las barreras que venció por jugar al fútbol, valió la pena. Hoy el tiempo le da la razón, ya que juega en el equipo de sus amores como es Alianza Lima. Hoy mediante la academia del club, muchas niñas anhelan jugar como ella.

Alison Reyes, jugadora de Alianza Lima Femenino

¿Qué significa para ti ser peruano?

No cambiaría haber nacido acá. Nacería las veces que sea en el Perú, no solamente por las oportunidades que hoy en día estoy teniendo sino por las riquezas que tiene como país. Yo me siento muy orgullosa de ser peruana.

¿Qué esperas que como país mejoremos en los próximos años venideros?

Yo creo que como sociedad, la gente tiene que cambiar la mentalidad. A veces dicen las cosas por decir y no sabes si lastiman. Se debe acabar el machismo. Hay que ser más solidario, se ve poco en las calles. Esperemos la nueva generación se dé cuenta y mejore en eso.

¿Qué cree usted que ha aportado en sus diferentes rubros?

Como jugadora estoy haciendo las cosas bien, tratando de ser un ejemplo para las niñas y nueva generación. Sobre todo quiero que ellas mejoren esto en todos los aspectos.

Estos cinco personajes que TROME eligió se basó en el ejemplo que dejarán a las generaciones venideras que con esfuerzo, sacrificio y mucha preparación se puede tener éxito y así sacar adelante a sus hogares.

