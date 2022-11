La mexicana Blanca Arellano Gutiérrez (51) conoció al joven estudiante de medicina peruano Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto (37) a través de la plataforma de juegos Fortnite. Fue hace dos años. De inmediato entablaron amistad, pese a la diferencia de edades. Ella decía quererlo y él hasta le festejaba, por redes sociales, su cumpleaños. Entonces se hicieron novios, según Ale y Karla Arellano, hermana y sobrina de la mujer.

El 27 de julio de este año, Blanca viajó al Perú para conocer en persona a su pareja. La familia de la fallecida dijo que el mismo Juan Pablo la fue a recoger al aeropuerto. Luego la llevó a Huacho, donde vive y estudia medicina en la Universidad José Faustino Carrión.

El comandante Elvis Baños Velarde, jefe de la Dirincri de Huacho, afirmó que se ha podido confirmar que ambos convivían en una habitación cercana al campus universitario. “Si hay una relación sentimental entre ellos, se corrobora en las conversaciones por redes sociales y por la dueña de la casa, que tocó la puerta hace un mes y salió la occisa a atenderla”.

ALGO PASÓ EN NOVIEMBRE

En conversaciones con su familia, Blanca les describía que, efectivamente, su pareja la llevó a vivir muy cerca de la playa. Todo parecía ir bien. Pero algo pasó a inicios de noviembre. Algo de lo que solo Juan Pablo sabe. La familia de la mexicana dice que siempre conversaban a través de un teléfono peruano. En su declaración, Juan Pablo afirma que le compró un chip, pero no sabe de él.

El 7 de noviembre pasado ella dejó de comunicarse con su hermana y sobrina. Esto disparó las alarmas, pues también dejó de tener actividad en redes sociales. Tres días después, pescadores hallaron en la playa Chorrillos de Huacho restos humanos descuartizados. Se trataba de una cabeza, torso y mano izquierda. En uno de los dedos aún permanecía un anillo de plata con una peculiar inscripción. Esto sirvió para identificarla preliminarmente. Lo otro sería la dentadura postiza que ella tenía. Se espera la prueba del odontograma y ADN, para lo cual se necesita a su familia.

CERCA DE DONDE VIVÍA

El comandante Elvis Baños señaló que los restos fueron hallados a solo 15 minutos de donde ella vivía con su pareja. Se busca imágenes de cámaras y de los peajes para determinar dónde estuvo Juan Pablo Villafuerte antes, durante y después de la desaparición. Por el momento solo está en calidad de investigado.

En redes sociales se quejó de que lo involucren con la presunta desaparición de Blanca Arellano y dijo que solo le dio cobijo al verla viviendo en la calle. “Por favor, pido que se retire mi fotografía y nombre porque están dañando mi reputación por una simple especulación. Y yo no seré eñ chivo expiatorio de los problemas mentales o familiares de ninguna persona. El tener buen corazón y tratar de ayudar a alguien que no tenía ni siquiera vivienda y dormía en la calle. Eso no es un crimen”.

Estas palabras desdeñosas no se condicen con el trato que tenían en redes sociales. El año pasado él le envió un saludo cariñoso por su cumpleaños. Ella se emociona y le responde: “Juan Villafuerte, muchas gracias de corazón por este maravilloso detalle que has tenido para mi persona (emoticones de corazones), ese cariño es correspondido y siempre estaré aquí. Te mando un fuerte abrazo hasta Perú. Te quiero”.

Cuando Blanca desaparece, Karla le pregunta por su tía. La respuesta del estudiante la deja mal. “Hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, no podía darle la vida que ella quería y bueno en pocas palabras se aburrió de mí, se fue para Lima a buscar boleto para México, ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien. Yo ya no sé nada más del tema, te lo digo con tristeza y bueno, cuídate mucho y espero que llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería, en fin, hasta pronto Karla”.

MÉXICO

Hasta que desapareció, su tía no había dado muestras de que algo malo sucedía en la relación y de que quería regresar a México.

Entonces iniciaron una operación de búsqueda ayudados por amigos peruanos. “Pedimos su ayuda para localizar a Blanca Olivia Arellano Gutiérrez (ciudadana mexicana). Viajó el 27 de julio a la ciudad de Lima, Perú, a la cual llegó el 27 de julio a las 2.45 a. m. en el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí la recogió su pareja sentimental, oriundo de Perú”, escribió Karla Arellano.

Ella y su familia señalan a Juan Pablo como sospechoso. Sobre todo por las versiones encontradas que da. Primero dice que ella se cansó de él y se fue, y luego que la ayudó porque era indigente.

Esto colgó en redes sociales: “Hola, en primer lugar yo no era ningún novio, ella se encontraba como indigente, sin lugar donde vivir y mi único delito fue alcanzarla y dinero de vez en cuando para que pueda comer. En su mal estado de salud mental habrá confundido las cosas y su sobrina no puede dar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal, eso está mal. Yo no me escondo de nadie porque no hice nada malo”.

“Las redes sociales no son policías. Esto es una noticia falsa, pueden ser denunciados a los autores, tomaré cartas en el asunto, el único mal que hice fue ayudar a una persona que no tenían los recursos para subsistir en la ciudad. Eso es todo”, agregó.