Blanca Arellano desapareció el 7 de noviembre en Huacho y las pistas apuntan que Juan Pablo Villafuerte Pinto sería el principal sospechoso de este hecho. Además, las autoridades investigan sobre el cadáver sin órganos encontrado en la playa, el cual sería la mexicana.

El fiscal Marco Collante conversó con la prensa para dar más detalles sobre los análisis del cuerpo y comentó que se trataría de un posible tráfico de órganos, según las evidencias. “ El dorso de la señora no tenía ningún tipo de órgano y ese es un supuesto válido para ponerlo como trata y tráfico de órganos ”, informó.

De igual manera, manifestó que aún no se puede comprobar si son los restos de la turista desaparecida, ya que se encuentra en las pruebas. “ Son etapas , primero va el odontólogo, luego el antropológico y si los dos no dan una conclusión determinante, entra el ADN”, señaló.

Por si fuera poco, indicó que el estudiante de medicina de 37 años tiene una orden de detención y que la policía lo está buscando. “Nosotros esperamos del personal la detención de esta persona para hacer una diligencia y luego de ello, tenemos unas 72 horas para ya decidir cuál es situación jurídica ”, comentó.

Comunicó que, anteriormente, no había ninguna sospecha hasta las recientes muestras. “ Los primeros hallazgos que se han hecho fueron los miércoles y jueves, hasta ahí no se sospechaba nada . Hasta la fecha, no tenemos los resultados científicos. (El anillo) es un indicio, pero como comprenderán el señor fue solicitado el lunes y las declaraciones demoraron hasta las 4 de la tarde, aproximadamente”, finalizó.