La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, dio a conocer cómo será la entrega del Bono de 380 soles que los beneficiarios podrán cobrar desde mañana en las agencias del Banco de la Nación y agencias de los bancos de Crédito, Scotiabank, BBVA e Interbank.

Luna explicó que una vez que el usuario verificó que es beneficiario, debe leer bien los datos, ya que en la misma web le informará el día, la hora y la agencia donde cobrará el subsidio que otorga el gobierno por el estado de emergencia a causa del coronavirus en el Perú.

Si es beneficiaria (o) y no aparece el lugar y fecha para cobrar, tenga paciencia. Estamos buscando una agencia cerca a su hogar.

Asimismo, la entrega de los 380 soles se dará únicamente a las mujeres mayores de 18 años que se han identificado en la familia, quien deberá acudir a la agencia que le será señalada en la web ‘Yo me quedo en casa’ portando su DNI actualizado, la hoja impresa o en su celular que acredita que es beneficiario y hacer el cobro en la ventanilla del banco.

En caso de tener tarjeta del Banco de la Nación, podrá hacer el cobro de los 380 soles en los cajeros automáticos de esta entidad financiera.

Midis informa sobre el cobro del Bono de 380 soles

EVITAR AGLOMERACIONES

Ariela Luna también indicó a las personas que accedan al bono de 380 soles no acudir al banco en una fecha que no le corresponde, ya que no va a poder cobrar el subsidio.

Recordar que, las fechas, las horas y las agencias del Banco de la Nación y de la banca privada en las que se harán efectivos los cobros del subsidio económico aparecerán progresivamente en la plataforma digital.

¿QUÉ PASA SI NO LOGRO IR A COBRAR EL BONO DE 380 SOLES?

Aquellos hogares que acceden a la protección económica pueden cobrarla en un plazo máximo de hasta 30 días posteriores al término de la emergencia sanitaria nacional. Culminado dicho plazo, las entidades financieras devuelven el dinero al Estado.

¿LA AYUDA ES SOLO PARA PERUANAS Y PERUANOS?

Para las personas de otras nacionalidades que residan en el Perú y estén atravesando por una situación de vulnerabilidad ante la expansión del COVID-19, se está evaluando una medida de atención para asegurarles adecuadas condiciones frente a la pandemia.

PROGRAMA JUNTOS

Sobre el programa Juntos, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social manifestó que se adelantará el pago de dos meses y este será entregado, en algunos casos en las mismas viviendas de los beneficiarios debido a que la mayoría que lo cobra son adultos mayores.

El Midis indicó además, que no envía mensajes de texto o por WhatsApp ni realiza llamadas telefónicas para informar sobre este tema. Toda la información se brindará exclusivamente por la plataforma virtual que se pondrá a disposición.